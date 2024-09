Engenheiro de MS assume comando da FNE na Região Sul

O engenheiro sul-mato-grossense Diogo Rodrigues foi escolhido, durante congresso realizado pela Federação Nacional dos Engenheiros (FNE), como o presidente do órgão na Região Sul, que engloba Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Ao JD1, Diogo afirmou que o sentimento é de responsabilidade ao assumir o cargo, estando cercado de profissionais renomados da área da engenharia de todo o país.

“O sentimento é de responsabilidade. Essa turma da FNE são profissionais de alto gabarito, professores da USP [Universidade de São Paulo], mestres, doutores, etc. A fina nata da Engenharia. Sou grato por estar junto e aproveito para aprender novos conceitos da profissão”, disse o sul-mato-grossense.

O engenheiro destacou que a “engenharia é sinônimo de desenvolvimento e de qualidade de vida”, e aponta que o período que estiver a frente do cargo será essencial para estimar o desenvolvimento da categoria em Mato Grosso do Sul.

“No caso específico do cargo, onde MS está unido aos estados do Sul, acredito que, por sermos o estado menos desenvolvido e industrializado, temos que aproveitar para equipararmos as forças e trabalhar para trazer soluções e avanços desses estados que estão há mais tempo dentro do processo de crescimento e evolução, e dessa forma trazermos bons frutos para a categoria e assim ampliar as fronteiras do trabalho e também do desenvolvimento pessoal dos profissionais da Engenharia”, explicou.

