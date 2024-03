93% da populaÃ§Ã£o do Estado serÃ¡ beneficiada pelo Novo PAC SeleÃ§Ãµes

Nesta quinta-feira (07), o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou o resultado de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções, que abrange as áreas da Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva.

O Mato Grosso do Sul inscreveu propostas em todas as modalidades do Novo PAC Seleções. 57 municípios do estado foram contemplados. Com isso, o estado receberá investimentos do Governo Federal para a realização de 159 obras, alcançando cerca de 2,5 milhões de pessoas, equivalente a 93% da população sul-mato-grossense.

O sistema de seleção priorizou os vazios assistenciais, e os critérios de cada modalidade. Sendo assim, foram selecionados 6.778 obras e empreendimentos nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios do país.

O Novo PAC Seleções foi lançado em 27 de setembro de 2023, com R$ 136 bilhões destinados a ele. E R$ 65,4 milhões desse investimento serão usados nas obras e empreendimentos nos estados. A segunda etapa do programa está prevista para 2025.

A iniciativa tem cinco eixos e 27 modalidades. O Novo PAC Seleções fez com que as cidades e estados apresentassem as suas principais necessidades e prioridades para a população. O programa está se consolidando como uma forte parceria entre o Governo Federal e o setor privado.

