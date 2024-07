Evelyse Oyadomari é exonerada da Secretaria de Gestão da Capital

Secretária desde maio de 2023, Evelyse Ferreira Cruz Oyadomari teve a exoneração publicada no Diário Oficial de Campo Grande desta terça-feira (9).

Conforme o decreto, a saída foi a 'pedido' da agora ex-secretária que também já havia sido chefe da pasta de Administração na gestão de Marquinhos Trad em 2017.

Nos últimos meses, já saíram das pastas para poderem disputar pleito municipal ou por readequação, os secretário Adelaido Luiz Spinosa Vila (Sidagro), Maicon Nogueira (Sejuv) e Francisco Teles da Suac.

