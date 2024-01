Família de Gabriel, de 10 meses e com hidrocefalia, faz rifa para pagar despesas

Gabriel Gomes, de apenas 10 meses, já é considerado um guerreiro. O pequeno nasceu com hidrocefalia — um acúmulo de líquido excedente nos espaços normais dentro do cérebro ou entre as camadas de tecido interna e média — e outras patologias que ainda vêm sendo estudadas pelos médicos. Para ajudar a custear as despesas, um casal de primos da família organizou uma rifa e pede por ajuda em Campo Grande.

"Ele não come, só mama. Semana passada o Gabriel passou mal e fico internado por 15 dias, no Hospital Regional. Lá eles fizeram tomografia com contraste e descobriram que ele estava com liquido no cérebro, a hidrocefalia. No momento só está mamando por sonda", explicou à reportagem.

O pequeno mora com os pais, o avô materno e a bisavó. Segundo a esposa do primo da criança, Kellen Kettlen, são eles quem ajudam na criação de Gabriel. "Os pais dele são leigos. E a mãe tem lesão cerebral, com isso tem dificuldade de aprender as coisas. Ele fica sob responsabilidade do avô, que ajuda a mãe a cuidar. Então decidimos fazer uma rifa para os gastos do Gabriel", detalhou ela.

A família precisa de dinheiro para a compra do leite Nan Comfor, fraldas, e equipamentos de sonda. Eles também querem arrumar o quartinho da criança, para melhor acomodar durante o dia a dia.

O valor da rifa é de R$ 15,00 cada número, e o prêmio de R$ 200,00. São 100 números na cartela. "Precisamos que essa rifa chegue a mais pessoas. Não temos condições, e seria muito importante a ajuda das pessoas", finalizou ela.

Aqueles que puderem ajudar comprando um número da rifa, basta entrar em contato com a família por meio do número (67) 99873-4932. Ajude nessa causa!

