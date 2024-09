Família pede ajuda para encontrar homem que sumiu de UPA após crise convulsiva

A família de Valdecir dos Santos de 41 anos procura pelo homem que desapareceu após sair do UPA Universitário sem documentos e sem celular no último domingo (15), em Campo Grande.

De acordo com a irmã, Geiciane Ferreira, o Valdecir é de Dourados e veio para Campo Grande se tratar, pois sofre com crises convulsivas.

Ele chegou na cidade no sábado e foi internado no mesmo dia. “Ele estava tendo delírio e no domingo, por volta das 18h a médica falou que ele ficou alterado e pediu para sair do hospital, que ele retirou o soro e fugiu da UPA, só que a família não foi avisada”, informou.

Valdecir estava sem acompanhante, no entanto, segundo a familiar, a unidade de saúde tinha o contato da família, mas a irmã só descobriu que ele tinha saído do local, quando chegou para a visita às 20h. “A minha preocupação e que ele estava tendo muitas crise de convulsão e não estava falando coisa com coisa”.

Ainda segundo a irmã, a última vez que viu Valdecir estava com uma calça jeans e camiseta azul clara e não conhece Campo Grande. Qualquer informação, o número de contato é 67 99223-5492.

