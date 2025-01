Fecomércio e Tribunal de Justiça se unem pelo fim da violência contra a mulher

Uma iniciativa conjunta do Sistema Comércio MS e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul visa mobilizar e conscientizar instituições, empresas e principalmente a sociedade sobre a necessidade de erradicar o feminicídio e todas as formas de violência contra a mulher em prol da campanha #TodosPorElas

O termo de adesão à campanha foi assinado nesta terça-feira (28), na sede da Federação, em Campo Grande. A adesão à campanha reforça o compromisso do Sistema Comércio MS, incluindo o Sesc, Senac, IPF e os sindicatos associados, em promover ações de conscientização e educação, além de apoiar políticas públicas que garantam a segurança e proteção das mulheres.

O presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, reforçou o compromisso do setor. "Muito importante essa parceria, de fazer um trabalho de conscientização dentro do setor do comércio, juntamente com seus proprietários, empresários, como também para seus colaboradores, que é no sentido de orientar, por meio dessas ações de divulgação, e acabar com o feminicídio aqui em Mato Grosso do Sul, que infelizmente se encontra num patamar muito elevado e muito preocupante. E nós nos comprometemos em difundir da melhor maneira possível esse projeto, que é de grande importância para a conscientização da comunidade", afirma.

O público pode se engajar com o movimento utilizando a hashtag #TodosPorElas nas redes sociais e demonstrando apoio por meio do símbolo do coração lilás.

A desembargadora Jaceguara Dantas, idealizadora da ação e que está à frente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal, destacou a importância dessa parceria. "É muito importante a adesão da Fecomércio-MS, não só pelo quantitativo de prestadores de serviços que eles têm nesse Sistema S, mas também pela relevância que essa instituição tem, pela elevada quantidade de instituições que estão incorporadas ao Sistema Comércio, possibilitando dessa forma que a campanha atinja o maior número de pessoas e, principalmente, as pessoas que trabalham no comércio, para conscientizar e também serem agentes de transformação no combate à violência de gênero contra a mulher", diz.

