Férias no Prosa tem programação especial depois do Natal

A programação Férias no Prosa, no Sesc Teatro Prosa tem programação para a criançada a partir de 26 de dezembro com ingressos gratuitos, limitados a lotação do espaço. As atividades serão sempre às 16 horas.

26 de dezembro

A Trupe Teatro de Brincar encena o espetáculo “TIN DO LE LÊ”, um passeio pelo mundo da imaginação. A peça convida o público a cantar, dançar, imaginar e celebrar o encanto que as infâncias despertam. A trupe leva uma mala repleta de surpresas com histórias, cantigas, bonecos, brinquedos, magia, muita celebração e alegria.

27 de dezembro

É a vez do espetáculo “Pelega e Porca Prenha - episódio: Na Mata do Pequi” com Grupo Ubu. A aventura fantástica dos irmãos "Pelega" e "Porca Prenha", onde se envolvem numa intriga com a Boca de Sapo, o Curupira e a Pisadeira. Esta peça de cultura popular resgata lendas, mitos, crendices, brincadeiras e tradições de Mato Grosso do Sul, oferecendo uma experiência teatral rica e educativa. Desde sua primeira encenação em 1999, o espetáculo encanta por sua fidelidade às manifestações da cena nova e contemporânea, e à cultura popular de onde surgiu.

28 de dezembro

Tem Rock para Crianças com Nano Elânio e Banda Brincante. O show é uma viagem musical que transforma tradicionais cantigas e brincadeiras infantis em versões vibrantes e roqueiras. O artista promete emocionar e levar diversão ao som de clássicos da infância reimaginados. A apresentação visa estimular o movimento e a dança das crianças, proporcionando uma experiência única de interação com a música. Este evento é uma oportunidade imperdível para pais, avós e crianças de todas as idades se reunirem para celebrar de forma inesquecível. A criançada está convidada, inclusive, a ir à rigor, usando traje de rock.

Serviço

O Sesc Teatro Prosa está localizado na Rua Anhanduí, 200.

Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417.

Ingressos no link.

