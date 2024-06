Fiems é certificada como entidade parceira do Hemosul MS

O "Selo Conexão Hemosul" instituído em 2022, reconhece empresas que fazem ações em prol das doações de sangue e medula óssea. No ano passado, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) mobilizou seus colaboradores nas unidades em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas para aderir à campanha “Junho Vermelho”.

Com isso, a Fiems foi homenageada nesta quinta-feira (27), com o certificado de entidade parceira com o "Selo Conexão Hemosul", pela apoio durante os períodos de outono e inverno, épocas em que há um aumento das infecções respiratórias, diminuindo as doações.

O certificado foi entregue pela coordenadora da Rede Hemosul, Marina Sawada Torres, e as gerentes técnica e administrativa Andrea Campos e Toyoko Ishiyama. Em nome do presidente da instituição, Sérgio Longen, o chefe de gabinete da presidência, Robson Del Casale, recebeu o certificado entregue pela equipe de coordenação do programa.

"A necessidade de volume de doações é enorme. Este certificado é um passo muito importante para que nós, enquanto setor privado, possamos chegar a cada vez mais pessoas. Com o nosso alcance entre os mais de 150 mil trabalhadores da indústria em todo o Estado, podemos construir outras grandes ações em prol da causa do Hemosul", destacou o chefe de gabinete da presidência da Fiems.

O selo é válido por dois anos, e para renová-lo, basta que a organização continue a realizar as suas ações de parceria.

Em 2024, sete novas organizações entram para esse seleto grupo. As organizações homenageadas são: Sistema FIEMS, Centro Universitário UNIGRAN Capital, Hospital Universitário Maria Pedrossiam-HU, Hospital Militar de Área de Campo Grande, Hospital Regional de Mato Grosso do Sul-HRMS, Laboratório Central do MS-LACEN e Igreja Universal/Grupo Saúde.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também