Assembleia homenageia presidente da Fiems com Comenda "Ueze Elias Zahran"

Em sessão solene de outorga, realizada no Plenário Júlio Maia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na quarta-feira (30), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o diretor da instituição, Alberto Sérgio Capucci, foram condecorados com a Comenda do Mérito Legislativo Empreendedor “Ueze Elias Zahran’ que destaca personalidades empreendedoras.

Na solenidade, Longen foi representado pelo vice-presidente da Fiems, Crosara Júnior. “Entendemos que a comenda representa o reconhecimento do nosso setor para a economia e para o crescimento do Estado, sendo batizada com o nome de um dos principais empreendedores que tivemos”.

Presidente da Naturafrig Alimentos, Capuci declarou que é uma grande honra receber a homenagem. "Esse reconhecimento nos anima a continuar com o trabalho no Estado e envolve todos que trabalham conosco", ressaltou.

O deputado estadual Roberto Hashioka foi o autor da homenagem e destacou o papel relevante dos empresários. “Essa comenda visa efetivar os empreendedores do nosso Estado, tendo a oportunidade de homenagear o Sérgio Longen e o Sérgio Capuci, representantes da Fiems que desempenham um papel muito importante para o Estado”.

A homenagem é concedida em comemoração ao Dia Nacional do Empreendedor, celebrado em 5 de outubro, e em homenagem ao centenário do empresário Ueze Zahran.

