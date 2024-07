Foco de incêndio vindo da Bolívia chega no Pantanal em Mato Grosso do Sul

O Pantanal sul-mato-grossense é assolado por quatro focos de incêndio que são monitorados e combatidos por brigadistas in loco, conforme informações atualizadas do Governo do Estado. Nessa segunda-feira (29), as ações chegaram ao seu centésimo décimo nono dia.

Em razão das fortes rajadas de vento dos últimos dias, o foco identificado nas proximidades da fronteira entre Bolívia e Mato Grosso do Sul continua sob alerta já que o fogo entrou em território brasileiro. Na segunda-feira (29), uma aeronave de asa rotativa levou uma equipe de bombeiros para dar apoio aos brigadistas no local.

Operações acontecem ao sudoeste do Pantanal, na região da Nhecolândia, próximo à fazenda Tupaceretã, para combater o extenso foco de incêndio que afeta a região.

Outro local onde está sendo realizado o combate direto é próximo à fazenda Santa Sofia, com focos ativos e de difícil acesso. A área próxima a Rio Verde voltou a enfrentar focos de incêndio. A equipe realiza a avaliação da região e as condições locais para iniciar imediatamente as ações de combate.

Uma equipe especializada foi deslocada exclusivamente para a região na área de morraria em Corumbá, onde diversos focos foram identificados, em um local de difícil acesso prejudicado pela dispersão dos morros.

Além dessas regiões, quatro áreas de alerta permanecem sob monitoramento: nas regiões do Forte Coimbra, Porto Murtinho, Rabicho e Porto da Manga.

Atuam no combate as chamas 112 bombeiros com o apoio efetivo de 34 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, além de militares da LIGABOM, das Forças Armadas, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e 233 agentes do IBAMA, ICMBio e brigadistas do PrevFogo.

As temperaturas acima dos 30°C combinadas com falta de chuva, rajadas de vento de 40km/h e umidade do ar em 30%, corroboram para a incidência de focos de incêndio no Pantanal. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), na segunda-feira (29), máxima chegou a 32°C na região Pantaneira.

Desde o começo do ano até 23 de julho, 606,9 mil hectares foram queimados no Pantanal sul-matogrossense.

