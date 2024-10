Governo de MS e Arauco alinham cronograma de obras rodoviárias para atender o crescimento da região

Com o objetivo alinhar o cronograma das obras, com destaque para a pavimentação da MS-377 e da MS-320, principais vias que impactarão diretamente na implantação da fábrica da Arauco em e Inocência, a direção da empresa e representantes das secretarias de Infraestrutura e Logística (Seilog) e de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) se reuniram nessa terça-feira (22).

A operação da fábrica está prevista para começar em 2028. O secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, destacou a importância dessas obras para acompanhar o crescimento econômico da região, o aumento populacional e garantir uma infraestrutura adequada para o escoamento da produção.

"A MS-320, com 63 km de nova pavimentação, será licitada até o final de 2024, enquanto a MS-377, que passará por uma restauração de 48 km, terá uma licitação iniciada no início de 2025, com a inclusão de uma terceira faixa em pontos estratégicos, facilitando o tráfego e a segurança no trecho que conecta a MS-320 a Inocência. Além disso, o Governo também construirá um novo acesso rodoviário pela MS-377 para garantir a segurança do fluxo de veículos do acesso à fábrica da Arauco", declara Alcântara.

O Governo do Estado também está investindo na infraestrutura aérea da região. Inocência está ganhando um novo aeródromo, que já tem cerca de 40% das obras concluídas.

Com um investimento de R$ 15,4 milhões, o aeródromo de Inocência contará com pistas de pouso e decolagem, pista de taxiway, pátio de aeronaves e alambrado operacional.

Em Paranaíba, com 99% dos serviços já executados, estão sendo investidos R$ 5 milhões na restauração das pistas e do pátio de aeronaves, fortalecendo ainda mais a infraestrutura da região para receber o desenvolvimento trazido pela instalação da fábrica de celulose.

O diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco, Teófilo Militão, elogiou a postura colaborativa do governo estadual ao afirmar que a previsibilidade das obras é essencial para o planejamento da empresa. Ele destacou que o Governo tem trabalhado lado a lado com a Arauco, garantindo que o cronograma das obras acompanhe o ritmo de implantação da fábrica, o que dá segurança para os acordos comerciais e a logística do projeto.

"O cronograma de trabalho será estruturado para atender a dinâmica do projeto e os times que a obra requer. O Governo tem se mostrado aberto em ouvir, entender as dificuldades e perspectivas do grupo. Esse encontro foi essencial para revisar cronogramas apresentados inicialmente e adequá-los considerando os picos da obra", detalhou.

Com um investimento previsto de R$ 25 bilhões, a Arauco já deu início às obras de terraplanagem para a instalação da fábrica, que recebeu licença do Governo em maio deste ano. O projeto, batizado de 'Projeto Sucuriú', tem previsão de gerar cerca de 14 mil empregos durante o pico de construção da planta no Estado.

Considerado um dos maiores empreendimentos do setor de celulose no mundo, a chegada de Arauco à região consolida o compromisso do Governo de Eduardo Riedel com o desenvolvimento sustentável e o futuro próspero de Mato Grosso do Sul.

Para a região o Governo do Estado também está desenvolvendo um estudo de PPP – Parceria Público Privada – para restauração e manutenção das rodovias MS-377 e MS-240 ligando Água Clara até Paranaíba com recursos do BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.

