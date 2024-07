Governo de MS inaugura Estrada do 21 em Bonito

As obras de infraestrutura de rodovias, entre elas a MS-345, conhecida como Estrada do 21 e a Rodovia do Turismo, além de pavimentação asfáltica e drenagem em Bonito foram entregues pelo governador Eduardo Riedel com um aporte de R$ 441,6 milhões

O governador destacou as entregas e as parcerias entre o Estado e o município de Bonito, que beneficiam a população e incrementa o turismo na região.

"Queremos construir entregas com as parcerias estabelecidas, dando sequência naquilo que acreditamos que é a capacidade do Estado de investir e melhorar a vida das pessoas. É o que estamos assistindo aqui em Bonito. Hoje entregamos rodovias, pavimentação nos bairros, recapeamento e saneamento básico. A MS-345 não só será uma rodovia do turismo, mas também uma rodovia que vai economizar muito para o município de Bonito até chegar à Capital", pontua Riedel.

A Estrada do 21 liga, Bonito a Anastácio e reduz em até 40 km a distância de Campo Grande a Bonito. A estrada possui cerca de 100 km no trecho entre Bonito e Anastácio (BR-419) e sua pavimentação foi dividida em quatro lotes, com início em outubro de 2021.

Projetada com dispositivos de mitigação de colisões entre veículos e animais silvestres, dentro dos preceitos do programa Estrada Viva da Agesul, a via conta com 45 passagens inferiores de fauna já instaladas. Ainda estão previstas para 2024 a colocação de sonorizadores, placas lúdicas e tela condutora de fauna.

O projeto para esta fase está aprovado e em fase de licitação. O Estrada Viva já monitora 22 trechos de 19 rodovias de Mato Grosso do Sul, a maioria delas em municípios da Serra da Bodoquena.

Rodovia do Turismo

Outra obra inaugurada na cidade com investimentos de R$ 46,8 milhões, foi a Rodovia do Turismo, que antes era de chão e dificultava os acessos aos balneários do rio Formoso, como o Balneário do Sol e o Ecopark Porto da Ilha, agora está asfaltada. A nova Rodovia do Turismo tem aproximadamente 10 km, entre o Córrego São Mateus e o Rio Formoso, e possui ciclovia e uma ponte.

As novas rodovias contribuirão para a segurança dos motoristas e para a preservação do meio ambiente, uma vez que rotas bem estruturadas reduzem os riscos de acidentes e a degradação ambiental.

Riedel supervisionou as obras da MS-382, a chamada Rota das Grutas. Para ele, essa é também uma obra que vai ajudar no ecoturismo e no escoamento da produção local.

