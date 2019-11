Estado inicia campanha para doação de brinquedos

Foi lançada a campanha “Doação de Brinquedos dos Servidores Públicos do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul”, com tema “Divida a brincadeira”, na manhã desta quinta-feira (7) no auditório da Governadoria.

O organizador, Carlos Alberto de Assis, secretário especial de governo, se mostrou esperançoso em seu discurso, a respeito das doações e indagou aos presentes se questionarem “Quantos brinquedos cabem em meu coração?”

Fátima Azambuja, primeira-dama de MS, ressaltou a importância dessas campanhas por chamar a atenção das pessoas para as realidades alheias. “Sabemos que a vida dos brasileiros não está fácil, o índice de miséria aumentando no País” e por isso frisou que um brinquedo no natal pode trazer a alegria na vida de uma criança “Precisamos tirar a descrença das pessoas e continuar doando”.

O prefeito da capital, Marquinhos Trad, confessou que mesmo fazendo a boa ação, recebe muitas críticas. “Mas se a gente não ajudar, os outros não ajudam”.

A campanha, que já está na quinta edição, espera superar a quantidade de arrecadação passada, de mais de 15.000 itens.

A arrecadação acontecerá até dia 10 de dezembro em todo o poder Executivo. Serão dispostas caixas de coletas nas secretarias, autarquias e instituições parceiras do governo do Estado.

Além do prefeito de Campo Grande, a primeira-dama de MS e o secretário especial de governo, o evento também contou com a presença de vereadores e representantes da sociedade civil.

