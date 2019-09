Lei institui Semana Estadual de Doação de Sangue no MS

O governador Reinaldo Azambuja sancionou a Lei nº 5.391, que institui a Semana Estadual de Doação de Sangue. A ordem foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (10), e inclui no Calendário Oficial de Mato Grosso do Sul, a comemoração anual, sempre na terceira semana do mês de agosto.

A escolha do período levou em conta a sazonalidade das doações. De acordo com o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul), o período de junho a agosto é de queda acentuada nas doações por conta das baixas temperaturas e do tempo seco, que aumentam a incidência de doenças respiratórias.

Até mesmo agora, no mês de setembro, os estoques do permanecem baixos, havendo necessidade principalmente dos tipos sanguíneos O- e O+.

Durante esse período, o Governo do Estado poderá promover a intensificação de atividades diversificadas visando à promoção da prática de doação de sangue, como a criação de parcerias para realização de palestras, cursos, seminários, workshop e a realização de campanhas de divulgação para a promoção da ação voluntária.

Aprovada pela Assembleia Legislativa, a lei é de autoria do deputado Renato Câmara. “A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o percentual ideal de doadores para um país esteja entre 3,5% e 5% de sua população. No Brasil, esse número é preocupante, pois não chega a 2%. Esta quantidade, ainda sofre uma queda alarmante durante os feriados e as férias, períodos em quem os hemocentros operam com menos que o mínimo necessário”, justificou o parlamentar.

Quem pode doar

Doadores precisam ter entre 16 e 69 anos. Há ressalvas, no entanto, para quem tem 16 ou 17 anos ou, ainda, mais de 60 anos.

No Hemosul, quem tem 16 e 17 anos precisa estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal para fazer a doação, estar bem alimentado e ter acima de 55kg.

