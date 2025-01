Governo Federal libera R$ 10,5 milhões para rodovia em MS

O Governo Federal vai repassar R$ 10,5 milhões para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul visando a implantação e pavimentação de um trecho da rodovia MS-299. O subtrecho, de 4,5 km, localiza-se entre os municípios de Paranhos e Sete Quedas, mais especificamente entre os quilômetros 25,98 e 30,48.

A obra faz parte do Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano e tem o valor total de R$ 11.555.500,00, sendo que R$ 10.505.000,00 são oriundos da União. O restante, no valor de R$ 1.050.500,00, será de contrapartida do Estado.

O Contrato de Repasse nº 973195/2024 foi assinado pelo Governo de Mato Grosso do Sul junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com a intermediação da Caixa Econômica Federal. A vigência do contrato é de 31 de dezembro de 2024 até 31 de dezembro de 2028. A publicação do contrato foi feita no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (06).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também