Governo lança pacote de licitações para obras em rodovias de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), anunciou nesta quinta-feira (31) um pacote de licitações para obras em rodovias estaduais.

No total, serão quatro licitações para obras em rodovias estaduais, que foram publicadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial do Estado (DOE), e que visam restaurar e pavimentar trechos estratégicos da MS-276, MS-436 e MS-347.

Na MS-276, a Agesul lançou a licitação para a obra de restauração do pavimento e melhorias no trecho entre o final do perímetro urbano de Indápolis e o início do perímetro urbano de Deodápolis, com extensão de 30,80 km, abrangendo os municípios de Dourados, Fátima do Sul e Deodápolis e com investimento estimado em R$ 83.813.236,46.

Para a MS-436, a licitação se refere a obra que abrange o trecho entre o limite municipal de Camapuã e Figueirão até a entrada da Rodovia MS-223, com uma extensão de 49,90 km e um investimento estimado de R$ 102.860.085,88.

Ainda na MS-436, no trecho entre a entrada da BR-060 e o limite municipal de Camapuã e Figueirão, a licitação prevê restauração e melhorias da rodovia, com obra orçada em R$ 134.079.892,17.

Já na licitação referente a MS-347, estão previstas implantação e pavimentação da rodovia e obras de arte especiais (OAEs). O trecho compreende o limite municipal entre Dois Irmãos do Buriti e Anastácio, até a entrada da BR-419, com extensão de 31,18 km, abrangendo os municípios de Anastácio e Nioaque e um investimento de R$ 155.713.395,36.

