Grave acidente em rodovia deixa dois mortos

Joilson Francelino, com informações do Jovem Sul News

Duas pessoas ainda não identificadas morreram em grave acidente, ocorrido na manhã desta quarta-feira (12), na MS-306, próximo a Chapadão do Sul.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo site Jovem Sul News, um veículo de passeio colidiu de frente com uma carreta carregada com pisos e reservatórios de água.

O motorista da carreta, Valdecir Forte, 59 anos, disse que trafegava normalmente pela rodovia, quando avistou o veículo de passeio que, desgovernado, invadiu a pista contrária. “O carro estava atravessado na pista e não sei o motivo”, disse.

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul foi acionado, mas ao chegar no local os ocupantes do carro de passeio já estavam mortos.

A princípio, o motorista do carro e o ocupante devem ser moradores da cidade de Costa Rica. A polícia trabalha para identificar as vítimas.

O motorista da carreta sofreu apenas um pequeno ferimento na canela esquerda e não precisou de atendimento médico no local.

