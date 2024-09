Grupo Energisa seleciona Projetos de Eficiência Energética; saiba mais

O Grupo Energisa está com edital aberto, até o dia 25 de outubro, para seleção de projetos para o PEE (Programa de Eficiência Energética), regulado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Em 2024, serão aportados cerca de R$ 30 milhões em iniciativas das nove distribuidoras do Grupo, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre e Rondônia.

QUEM PODE SE INSCREVER?

O PEE visa promover o uso eficiente da energia elétrica, reduzindo desperdícios e envolvendo diversos projetos para otimizar o consumo energético em diferentes setores. Os recursos do Programa poderão ser direcionados para projetos rurais, de infraestrutura de iluminação pública, organizações sociais, empresas e órgãos públicos.

“Trabalhamos para promover o uso consciente da energia e impulsionar o desenvolvimento econômico e social nas regiões onde atuamos, além de reforçar nosso compromisso em integrar as práticas ASG em todas as nossas operações”, afirmou o coordenador de Eficiência Energética, Thiago Oliveira.

INSCRIÇÃO E RESULTADO

Para se inscrever, confira o edital no endereço eletrônico. Os resultados dos selecionados serão divulgados no dia 31 de janeiro de 2025.

