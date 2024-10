Henrique de Medeiros é empossado presidente do Fórum das Academias de Letras

O presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), Henrique de Medeiros, foi empossado na noite de ontem (14), em cerimônia no Rio de Janeiro, como o primeiro presidente do Fórum Brasileiro das Academias Estaduais de Letras que terá sua sede nacional em São Paulo (SP).

Em seu discurso de posse, o imortal apontou que o Fórum foi criado para ser uma referência da literatura nacional, “principalmente pela importância da literatura para a cultura e a história. O país tem uma grande diversidade cultural e uma produção literária também diversa".

Segundo presidente empossado, Henrique de Medeiros, o objetivo é “unir, fortalecer e fomentar as Academias Estaduais de Letras, que são as oficiais e tradicionais do país, promovendo a língua portuguesa, as letras e a cultura”.

O presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, presidiu o ato que teve a presença de outros notáveis, como o escritor gaúcho Carlos Nejar, considerado um dos maiores poetas brasileiros. Entre suas obras de destaque estão Livro de Silbion, Danações, O Poço do Calabouço, Riopampa — O Moinho das Tribulações, História da Literatura Brasileira, entre outros trabalhos. Outro grande poeta presente foi o maranhense Salgado Maranhão, que é poeta e letrista de MPB.

O jornalista e escritor, Bosco Martins, representando o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, destacou a presença dos importantes representantes da literatura brasileira e comentou a criação do Fórum. "A literatura é transformadora e esse fórum tem esse foco, de valorizar as culturas regionais trazendo ao centro as produções literárias dos quatro cantos do Brasil. Para Mato Grosso do Sul que tem autores como Manoel de Barros, Raquel Naveira, Sylvia Cesco e tantos outros poetas e escritores, esse espaço realmente fará a diferença para a literatura sul-mato-grossense. Ainda mais com o Henrique em seu comando e por isso desejamos a ele todo sucesso nessa nova missão", finalizou.

Para o presidente da ABL, Merval Pereira, “as Academias têm muito a contribuir para a difusão da leitura e a importância da literatura na formação da identidade e desenvolvimento do pensamento nacional”.

O Fórum chega para reunir e solidificar o trabalho das academias estaduais e estabelecer uma conexão através da troca de experiências entre as entidades e seus membros e realizações de projetos em conjunto.

Completam a diretoria do Fórum, o presidente em exercício da ABL, o imortal Merval Pereira (Presidente honorário).

- Vice-presidente: Antônio Penteado Mendonça (Academia Paulista de Letras)

- Secretário: Ernani Buchmann (Academia Paranaense de Letras)

- Segunda-secretária: Márcia Maria de Jesus Pessanha (Academia Fluminense de Letras) e Alberto Rostand Fernandes Lanverly de Melo (Academia Alagoana de Letras)

- Tesoureiro: Airton Ortiz (Academia Rio-Grandense de Letras).

No Conselho Fiscal estão Lélia Pereira da Silva Nunes (Academia Catarinense de Letras), Flávio Quinderé (Academia Paraense de Letras) e Leide Câmara (Academia Norte-rio-grandense de Letras), com suplentes Zózimo Tavares (Academia Piauiense de Letras) e Cecy Lya Brasil (Academia Roraimense de Letras).

