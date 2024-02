Homem dorme em calçada e assusta moradores ao ser confundido com 'cadáver' em MS

Ao encontrarem o 'corpo' de um homem na calçada na noite de ontem (16), moradores do Jardim Novo Aeroporto, em Três Lagoas se assustaram pensando se tratar de uma pessoa morta.

Os moradores acionaram a equipe do Policiamento de Trânsito, porém na verdade, o homem somente estava embriagado e parou para dormir. Uma equipe do Resgate do 5°GBM foi acionada no local.

Após ser acordado, o rapaz pegou sua bicicleta com alguns pertences e voltou para a casa, sem maiores ferimentos.

