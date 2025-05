Homem não aceita término e mata cachorro da ex a facadas

Uma mulher, identificada como Emilly Talita Rodrigues denunciou durante uma transmissão ao vivo, o assassinato do seu cachorro, morto a facadas. O caso ocorreu na noite da última quinta-feira (8) em Porto Ferreira, em São Paulo.



Segundo Emilly, o ex-marido matou Theodoro na frente dela. “Mataram meu cachorro na minha frente, como se ele não fosse nada. Ele era tudo pra mim. Era meu companheiro, minha alegria, meu abrigo nos dias ruins. E agora só resta o vazio.” O homem de 38 anos está foragido.



A mulher afirmou que o ex-marido demonstrava ciúmes do carinho que ela dedicava ao animal e que ela presenciou o momento em que Theodoro foi atacado. “Eu vi a maldade arrancar a vida dele sem piedade. Desde aquele momento, algo dentro de mim se quebrou.”



Apesar de ter sido levado para atendimento veterinário, o cachorro não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A Secretaria de Segurança Pública informa o caso está sendo investigado pela Polícia Civil e foi registrado como violência doméstica, ameaça, maus-tratos contra animais e furto.



O autor também já havia roubado o sistema de câmeras da casa da ex, devido ao risco que ele apresenta, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, e a Polícia Civil continua as diligências para localizá-lo.



