Horário de verão pode voltar caso chuvas fiquem abaixo do esperado

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira (8), durante entrevista a jornalistas, que o horário de verão só deve voltar no Brasil caso seja "imprescindível" e as chuvas fiquem abaixo do esperado.

"Isso que estou fazendo é serenidade, equilíbrio, diálogo, para que a gente só faça na imprescindibilidade, se não for imprescindível, vamos esperar o período chuvoso", disse o ministro.

Silveira afirmou que o governo deverá decidir sobre a situação até a próxima semana.

Ainda segundo Silveira, caso as chuvas forem suficientes para recompor o sistema elétrico, o horário de verão não será decretado neste ano. "Estou levando ao limite as discussões para ver se [o horário de verão] precisa mesmo ser esse ano ou se nós podemos esperar o período chuvoso e ver os volumes de chuvas que vamos ter, se forem altos [...], se formos abençoados com chuvas aí a gente até evita a necessidade da decretação do horário de verão", afirmou.

