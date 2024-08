Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 05/08/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Uma segundona típica e cheia de compromissos é o que os astros anunciam para hoje, mas não esquente a cabeça porque você terá determinação, esperteza e disposição para dar o seu melhor. Na parte da manhã, seus instintos estarão apurados e bons negócios podem ser realizados, só não convém marcar touca com as finanças e as continhas depois do almoço. Se pretende realizar alguma mudança importante em sua rotina, confira tudo com calma, pois qualquer deslize em detalhes pode fazer seus planos desandarem. Cursos ou viagens também podem enfrentar altos e baixos nesse período. À noite, a Lua se alia com Vênus e promete momentos especiais nos assuntos do coração. Se o love está longe, animese! Namoro à distância vai receber excelentes estímulos.

Aquário

A Lua leonina coloca em evidência a sua habilidade para se relacionar e promete uma manhã maravigold em seus contatos, meu docinho! Aproveite os bons estímulos para agilizar seus interesses e aposte em parcerias para chegar mais rápido aonde quer. Porém, imprevistos podem afetar seu pique durante a tarde e será preciso dar mais atenção aos deveres. Mercúrio, que fica retrógrado, também recomenda a ter cautela dobrada com investimentos, negociações e documentos financeiros. Nos assuntos do coração, sua estrela vai brilhar nas primeiras horas da segundona, mas depois convém ir com calma para não correr o risco de tretar com o mozão ou o crush. Já à noite, os desejos afloram e o clima tende a ficar bem mais excitante na intimidade a dois.

Peixes

Piscianjos e piscianjas começam a semana com a energia nas alturas e devem ter uma manhã das mais produtivas no trabalho. Se quer fazer o serviço render nesta segundona, aproveite para pegar firme nas suas tarefas e não deixe nada para depois. Digo isso porque tensões podem aflorar no período da tarde e nem todas as coisas vão rolar conforme as suas expectativas. Nas relações em geral, valerá reforçar o diálogo e resolver logo qualquer picuinha que surgir. Mercúrio entra em movimento retrógrado e recomenda mais jogo de cintura e clareza nos contatos. Já à noite, Lua e Vênus prometem blindar a paixão e revelam que um lance recente tem tudo para decolar. No romance, a harmonia e a união vão dar as cartas com o xodó.

Áries

A semana começa bem para os ariamores, que contam com as vibes generosas da Lua no setor mais positivo do Zodíaco. Ela promete uma manhã alegre e produtiva, pena que o clima muda a partir da tarde e convém ligar o radar pra não ficar mão aberta com grana e passar do limite nos gastos. O trabalho também pode ser alvo de contratempos, portanto, talvez seja preciso pular miudinho para dar o melhor e fazer o serviço render. Hoje Mercúrio começa movimento retrógrado e recomenda a intensificar os cuidados com a saúde e o bemestar. Na paixão, altos e baixos vão marcar presença e embora os contatinhos estejam estimulados, exigências e cobranças podem sabotar a conquista, então, pegue leve! O romance vai pedir concessões.

Touro

Segundona chegando com as demandas domésticas e familiares em evidência, ainda bem que você vai contar com muita boa vontade e energia para colocar tudo em ordem. Mas não deixe nada para depois porque imprevistos podem atrapalhar seus planos e interesses no período da tarde. Atrasos e contratempos podem rolar e o trabalho exigirá mais dedicação. A boa notícia é que a Lua migra para o seu paraíso à noite e se alia com Vênus, trazendo vibes positivas e estimulantes para os assuntos do coração. O amor estará no ar e o romantismo tende a aumentar com o love. Os contatinhos também ficam animados, só procure ter mais paciência e saiba aguardar o momento certo de agir, já que Mercúrio retrógrado aponta desencontros.

Gêmeos

Sua comunicação continua afiada e tudo indica que você vai dar um show nos contatos pessoais e profissionais no período da manhã. Pena que o clima vai mudar e o restante da segundona pode deixar a desejar. Cismas e preocupações tendem a mexer com o seu astral na parte da tarde e convém manter a mente focada no que precisa ser feito para não travar o desempenho. Mercúrio inicia movimento contrário e revela que instabilidades podem vir à tona, trazendo tensões para o universo familiar, a boa notícia é que não faltará jogo de cintura para driblar perrenguinhos. À noite, Lua e Vênus fecham parceria e prometem mais cumplicidade no romance: o love estará do seu lado para dar todo apoio e suporte.

Câncer

Se depender das estrelas, você vai segundar com boas promessas nas finanças e tem mais é que ficar de antena ligada nas chances de faturar, bebê! Mas corre para se beneficiar das oportunidades que devem surgir porque contratempos estão previstos no período da tarde e podem afetar tanto seus planos quanto os seus ganhos. As relações em geral também vão exigir uma dose extra de atenção e convém escolher melhor as palavras para não provocar tretas. Mercúrio entra em movimento retrógrado e aponta risco de malentendidos e confusões nos contatos. Ainda bem que Lua e Vênus se unem para jogar no seu time, vão realçar seu bom papo, sua simpatia e prometem animar a paixão. A noite pode reservar surpresinhas deliciosas na paquera.

Leão

Segundou com a Lua toda poderosa no seu signo e ela promete sucesso pleno em suas investidas e empreitadas no período da manhã. Mas vai logo atrás dos seus interesses e não perca tempo para mexer os seus pauzinhos porque a tarde pode reservar aborrecimentos e frustrações, bebê! Assuntos relacionados à carreira devem concentrar as atenções e convém ser mais paciente para driblar obstáculos. As finanças também podem enfrentar altos e baixos por causa das vibes retrógradas de Mercúrio em sua Casa da Fortuna e talvez seja preciso fazer ajustes no orçamento. Ainda bem que você vai contar com mais disciplina e organização para manter tudo sob controle. Na vida amorosa, a noite será tranquila e a sensação de segurança emocional tende a aumentar.

Virgem

Em plena segundona, as responsabilidades se avolumam, mas fica sussa porque você vai contar com ótima capacidade de concentração para cuidar dos deveres, principalmente na parte da manhã. Aproveite para agilizar as atividades que precisam de mais foco e dedicação, só não adie nada, pois nem tudo pode fluir como espera à tarde. Instabilidades tendem a surgir e será preciso se valer da sua disciplina para não perder tempo com assuntos infrutíferos. Mercúrio fica retrógrado e pode afetar seu pique, ainda bem que a Lua ingressa no seu signo às 18h17, trazendo mais disposição e energia. De quebra, ela também soma forças com Vênus e deixa o seu lado charmoso e sedutor simplesmente irresistível, prontinho para arrasar corações na pista e fora dela.

Libra

Libriamores vão segundar no centro das atenções e devem ganhar uma enxurrada de likes. Tudo indica que também terão uma manhã das mais produtivas, pena que esse astral maneiro está com as horas contadas e bagacinhas podem surgir mais tarde. Há risco de se aborrecer com assuntos que envolvam amizades, interesses relativos a imposto, pensão, seguro ou pendências financeiras. A saúde também pode oscilar e talvez seja preciso cuidar com mais atenção de um probleminha antigo. Hoje nem a paixão deve passar ilesa e embora o dia comece com ótimas vibes nos contatinhos, o clima vai virar e a noite pode reservar decepções. Será melhor ficar na sua, controlar as carências e não se deixar levar por promessas vagas ou vazias.

Escorpião

A semana começa top para os seus interesses profissionais e os caminhos se abrem para você ir atrás do que ambiciona, bebê! Mas convém agir rápido e mostrar logo do que é capaz porque o astral vai dar uma guinada e bagacinhas podem rolar nas relações pessoais ou no ambiente de trabalho durante a tarde. Desavenças, diferenças e contrariedades podem testar sua paciência e deixar sua tolerância por um fio. Mercúrio, que fica retrógrado nesta segundona, também pede atenção e revela que fatos inesperados podem atrapalhar seus planos e objetivos. A boa notícia é que a Lua fecha parceria com Vênus à noite, deixando o clima mais convidativo para o romance e os contatinhos. Rolês com amigos podem surpreender e a paixão estará no ar.

Sagitário

Segundou com as vibes estimulantes da Lua leonina e ela deixará sua criatividade e simpatia no modo turbo no período da manhã. Com esses e outros trunfos, vai ser mais fácil se destacar no serviço, atrair elogios e também admiradores. Porém, já aviso que será preciso controlar os ímpetos e dobrar a cautela com o dindim na parte da tarde. Hoje Mercúrio começa a caminhada contrária no ponto mais alto do seu Horóscopo e alerta que interesses ligados à carreira e contatos com chefes podem ter instabilidades, então, seja mais paciente e não decida nada de cabeça quente. À noite, você vai ganhar mais visibilidade e tem tudo para chamar a atenção de um crush disputado. No romance, metas a dois devem tomar forma.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também