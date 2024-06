Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 11/06/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:



Capricórnio

Assuntos de rotina podem ocupar sua atenção logo cedo, Caprica, mas talvez você precise fazer alguns ajustes na sua agenda pela manhã. É que mudança de última hora ou imprevisto pode surgir –– mas a boa notícia é que o resultado tem tudo para ser favorável aos seus interesses mesmo assim. As finanças pedem cuidado extra à tarde porque o risco de sair comprando tudo o que vê pela frente é real oficial, meu cristalzinho. Briga ou excesso de ciúme pode estremecer o romance, mas dá para diminuir o estrago se respirar fundo e não perder a paciência com tanta facilidade. Já a paquera corre o risco de não sair exatamente como você estava esperando.

Aquário

Sua habilidade para lidar com as pessoas continua em alta nesta terça, Aquário, e você pode explorar isso para melhorar o ambiente de trabalho ou para lidar diretamente com o público, por exemplo. Em casa, o astral vai pesar mais tarde e pode ficar complicado manter a harmonia com a família. Só não deixe que isso abale o seu humor, pois se a família ficar dando palpite nos seus relacionamentos, vai ser difícil voltar às boas antes da noite acabar. Mostre seu lado mais sociável se quiser conquistar de vez o coração do crush e disfarce o apego. No romance, aposte nas demonstrações de carinho e redobre a atenção para não exagerar no ciúme. Vá com calma!



Peixes

Nesta terça, quem trabalha em um negócio familiar, com produtos e serviços para o lar conta com boas energias para resolver as tarefas de rotina, sem inventar moda. Se está em busca de um emprego, espalhe a notícia entre os parentes, porque o pessoal pode dar uma ajuda. À tarde, o astral fica tenso e a comunicação pede atenção redobrada. Informações erradas, mal–entendidos e fofocas não estão descartados e podem testar a sua paciência, Peixes. Com tanta coisa acontecendo, um programa caseiro e basicão com o par pode cair como uma luva. Mas a paquera não conta com tanta sorte e os invejosos de plantão podem jogar areia nos seus planos.

Touro

Se depender das estrelas, você vai mostrar seu lado prático na hora de cuidar das tarefas de rotina, seja em casa ou no serviço. Quem trabalha em casa, em home office ou em um negócio familiar, pode melhorar o rendimento e até conseguir um dinheirinho extra. Mas nem tudo é perfeito e o astral pode pesar à tarde. Cuidado para não discutir no trabalho ou se desentender com a chefia, porque a corda pode arrebentar do seu lado. Se já tem compromisso, pegue leve no ciúme. Programa caseiro com o mozão é uma boa saída para minimizar as discussões. Mas talvez as coisas não saiam da maneira que estava esperando na paquera, Touro



Gêmeos

Seu signo, falante por natureza, segue dando um show em tudo o que envolve comunicação e interação com os colegas de serviço. Adiante o que for possível porque interrupções e falta de atenção prometem tumultuar a tarde, o que talvez atrapalhe a sua concentração nas tarefas. À noite, podem surgir mal–entendido, fofocas ou gente invejosa pelo caminho. Fique atento para fugir de armadilhas, Gêmeos, e converse numa boa para esclarecer o que for possível! Os assuntos amorosos seguem protegidos e você vai se sentir mais à vontade para se aproximar do crush com um bom papo. O diálogo segue em alta no romance, mas é melhor evitar assuntos polêmicos.

Câncer

Logo cedo, as estrelas enviam boas energias para as finanças e há chance de conseguir uma grana extra, Câncer. Sem fazer muito alarde, tudo indica que você pode se dar bem ao lidar com dinheiro e até fechar um negócio lucrativo, desde que confie em sua intuição. Se receber um dinheiro que não esperava, guarde segredo por enquanto. As amizades passam por altos e baixos e há risco de briga se não tiver cuidado. Vá com calma para não se arrepender mais tarde. A conquista anda meio devagar e a sua atenção pode se voltar para outras áreas. O romance pede paciência e confiança se quiser ficar de boa com o mozão. Diminua o apego.

Leão

Tudo o que exige criatividade, poder de liderança e força de vontade tem mais chance de dar certo nesta terça, Leão. No trabalho, é hora de se concentrar nas tarefas que precisam da sua iniciativa. À tarde, ligue suas antenas com situações que envolvem a colaboração de terceiros, já que podem surgir problemas na hora de se entender com os outros. Não exagere nas críticas. A boa notícia é que os astros enviam excelentes energias para as amizades, garantindo momentos pra lá de animados com a galera. Encontro com a turma pode ser o que faltava pra animar a conquista. Pra melhorar as coisas com o mozão, deixe para fazer cobranças e reclamações em outro momento.

Virgem

A Lua segue em seu inferno astral, o que pede um pouco mais de cautela em alguns momentos para preservar a sua imagem. A boa notícia é que as estrelas te ajudam a avançar na vida profissional, mas terá que encontrar uma maneira mais discreta de conseguir o reconhecimento que merece. Viagem ou estudos podem precisar de um pouco mais de foco para driblar imprevistos de última hora. Os excessos de qualquer tipo vão se refletir na saúde, por isso, busque o equilíbrio em todas as áreas. Clima de mistério pode dar um novo tempero para a conquista. Preserve o romance e tenha cautela com emoções exageradas e impulsos que podem desgastar a relação.

Libra

Seu lado sonhador recebe estímulos da Lua, que troca likes com outros astros logo cedo e envia as melhores vibes pra sair da rotina e tentar atividades diferentes. As amizades também estão protegidas e você pode ter notícias de amigos que estão longe. Se perdeu contato com alguém e anda pensando nessa pessoa nos últimos tempos, é um bom momento para se reconectarem. Nem tudo é perfeito, porém, e a relação pode ficar tensa com alguém próximo. Se tinha alguém em vista, pode ter uma decepção com esse crush quando menos espera. Bate na madeira! A sintonia com o mozão não será das melhores e uma briga pode evoluir para algo mais sério.



Escorpião

Sua ambição recebe energias poderosas dos astros e você tem tudo para dar uma guinada importante na vida profissional. Mas saiba que o trabalho duro é o caminho mais garantido para o sucesso hoje, porque nada vai cair de brinde no seu colo, bebê. Que tal fazer algumas mudanças no visual ou na sua rotina de cuidados com o corpo? Há sinal de torta de climão com o pessoal de casa à tarde, ainda mais se a família tentar se intrometer na sua vida amorosa. Se tem compromisso, é hora de planejar o futuro com o mozão. Só controle o ciúme porque pode dar ruim se você passar dos limites. A paquera pode ficar devagar demais para o seu gosto hoje.

Sagitário

Talvez não seja muito fácil manter o foco no serviço à tarde, Sagita, e a dica é adiantar tudo o que for possível para não atrapalhar a sua produtividade. Ainda assim, vale ter atenção redobrada para não se distrair com qualquer coisa, tá? Não deixe escapar uma chance de explorar novos horizontes, conhecer gente diferente e até fechar alguns negócios com pessoas que estão distantes, meu cristalzinho. À noite, a saúde pede um cuidado extra para você ficar longe de exageros. Você e o mozão podem se divertir juntos se usarem a criatividade pra dar um chega pra lá na rotina. Tá na pista? A descontração e o bom humor terão papel importante na paquera.



























