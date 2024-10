Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 14/10/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Segundona chegando com o maior agito entre os astros e o dia já vai raiar redondinho para você lacrar, lucrar e arrasar, minha consagrada! Sol e Júpiter mandam energias espetaculares para você se destacar profissionalmente e garantem que será mais fácil pavimentar o caminho do sucesso se tirar proveito da sua confiança, competência e abraçar os deveres com a excelência típica do seu signo. Só não pode e não deve permitir que probleminhas pessoais e amorosos tirem seu foco e seu ânimo, então, concentrese em seus interesses e deixe para discutir a relação em outro momento. Instabilidades podem rolar nos contatinhos e no romance no período da noite, mas você saberá vencer os perrengues e conseguirá recuperar o clima de paz.



Aquário

Se depender de Júpiter, você vai segundar com as melhores promessas e terá um dia sortudo em vários aspectos, bebê! O planeta da prosperidade segue firme em seu paraíso e troca likes com o Sol, iluminando e protegendo seus ideais e suas esperanças. Mudanças positivas estão a caminho e tudo indica que você vai conseguir realizar aqueles planos com os quais vem sonhando. Só procure cuidar com mais carinho do seu bemestar e invista em hábitos mais saudáveis. Grana que há tempos espera pode cair na conta à tarde. Hoje as amizades, os contatinhos e paqueras vão reservar gratas surpresas e nada deve atrapalhar seu pesqueiro, nem mesmo rivais que vão rondar o pedaço à noite. O romance pode precisar de mais privacidade.



Peixes

A semana começa com grandes promessas e você vai contar com um baita incentivo das estrelas para lacrar e arrasar, peixinha! A Lua fecha parceria com Saturno aí no seu signo, sinal de que seu lado determinado, talentoso e focado ficará no modo turbo e você não vai descansar enquanto não alcançar suas metas. De quebra, Sol e Júpiter mandam vibes supergenerosas para os seus interesses financeiros e garantem que os caminhos estarão abertos para você realizar bons negócios. Apoio de parentes e pessoas experientes pode fazer toda diferença hoje, mas não espere muito dos assuntos do coração. Cobranças, tretinhas e cenas de ciúme podem atrapalhar a conquista e a vida a dois, então, mostre que tem confiança no seu taco e sabe ser flexível.



Áries

Energias maravilindas chegam do Sol libriano, que fecha parceria com Júpiter e deixa o astral mais harmonioso, leve e sortudo nesta segundona. Hoje você esbanjará talento para vender seu peixe e tem tudo para ampliar sua rede de contatos. Deve se sair muito bem no trabalho, convencendo colegas, chefes ou clientes com facilidade. Mas tenha cautela com conflitos familiares, pois a paciência pode zerar com certos parentes. No período da tarde, sua capacidade de concentração vai favorecer os estudos e as tarefas que exigem mais foco. A vida amorosa tá protegida na maior parte do dia e são grandes as chances de se acertar de vez com o crush. Já à noite, o ciúme pode ser uma pedra no sapato do romance: pegue leve!



Touro

A semana começa com vibes sortudas para os seus interesses materiais, meu cristalzinho, e se depender de Júpiter hoje você pode tirar a barriga da miséria. Tudo indica que as suas ideias e iniciativas serão exitosas no trabalho e o dinheiro virá para a sua conta. Mas se o emprego e as finanças contam com excelentes estímulos, não convém baixar a guarda nos contatos e relacionamentos. O tempo pode fechar em conversas com pessoas que encontra sempre e há risco de provocar torta de climão, então, vai com calma, bebê. Por outro lado, um ideal antigo pode virar realidade à tarde e tretinhas devem ser esclarecidas. As paqueras podem render fortes emoções à noite, só não exagere na possessividade com o love, valeu?



Gêmeos

Segundou com energias espetaculares de Júpiter, que segue no seu signo e troca likes com o Sol, trazendo as melhores promessas para sua vida. Sua criatividade, simpatia e seus talentos vão ficar tinindo e serão os principais instrumentos para você consagrar conquistas importantes. Use e abuse das suas ideias inventivas e da sua originalidade para se destacar no que faz, só não convém exagerar na gastança, viu, cristalzinho? É que hoje o dinheiro pode entrar e sair da sua conta com a mesma facilidade e há tendência de torrar a grana sem dó nem piedade. Tarde propícia para focar na carreira e realizar antigas metas, mas a noite será de altos e baixos na paixão. Reforce os laços de confiança com o xodó.



Câncer

A semana começa animada e good news devem aumentar seu entusiasmo, minha consagrada! Logo cedo, pode ter ótimas notícias na vida familiar e retomar um projeto antigo. Pena que Marte fica enfezado aí no seu signo e deixa seu jeito mais impulsivo e precipitado, o que vai exigir atenção extra. Procure ter mais calma na alma e pese os prós e contras de tudo para não se arrepender das suas decisões. O recado também vale para os assuntos que envolvam bens, imóveis e partilhas, mas Saturno será seu aliado e reforçará seu juízo, sua prudência e sabedoria. Tarde oportuna para participar de treinamentos, cursos e aprimorar seus conhecimentos. A paixão terá altos e baixos, mas seu charme e seducência devem arrasar na pista.



Leão

Quer segundar com notícias boas, meu cristalzinho? Se depender de Júpiter, é claro que vai! O planeta da sorte sorri para o Sol e despeja energias superpositivas em seu Horóscopo, estimulando a realização dos seus sonhos e objetivos. Eles também vão deixar sua criatividade, inteligência e comunicação tinindo, sinal que você vai começar a semana com toda confiança e terá passe livre para fazer sucesso no trabalho e na vida pessoal. Novas amizades estão previstas e os contatinhos vão bombar, só não deixe nenhuma fofoca ou cisma atazanar o seu astral. Tarde propícia para cuidar dos interesses materiais e organizar as finanças. Já à noite, o convívio com parentes e o mozão pode exigir concessões, mas se cada um ceder um pouco, tudo se ajeita.



Virgem

Se depender do Sol e de Júpiter, você vai segundar de braços dados com a sorte, deve se deparar com excelentes oportunidades e tem tudo para progredir, virginianjo! Suas habilidades vão sobressair na carreira e podem carimbar seu passaporte para uma promoção. Há chance de receber um Pix, bônus ou benefício que nem estava esperando neste momento e a surpresa tende a proporcionar alívio e alegria. Só não convém misturar amizades com interesses financeiros porque pode dar chabu, portanto, pense direitinho antes de emprestar nome, grana ou cartão. Definições estão previstas no lado amoroso e o crush pode falar de namoro firme contigo, mas não descarte imprevistos ou desencontros à noite. Na união, procure ter mais tato e paciência com o xodozinho.



Libra

A segundona vai raiar com as energias generosas do Sol em seu signo e ele forma aspecto superpositivo com Júpiter, ampliando sua alegria e suas chances de realização. Novos horizontes devem surgir e elevar a sua motivação neste início de semana, só não convém querer abraçar o mundo com as mãos. Resolva um assunto de cada vez, não se afobe tentando fazer mil coisas e procure ter mais disciplina no trabalho, pois a pressa é inimiga da perfeição. Na parte da tarde, terá mais foco e serenidade para cumprir as suas tarefas, o que será muito bom para deixar tudo em ordem. Na vida amorosa, a atração será intensa e pode pintar uma química poderosa na pista, mas não deixe o ciúme passar do ponto no romance.



Escorpião

Hoje você tem muitas razões para glorificar, escorpiangel, e uma delas é a presença da Lua no setor mais positivo do seu Horóscopo. Em parceria com Saturno, ela fortalece seus dons criativos e suas habilidades, garantindo destaque, sorte e sucesso em tudo o que fizer. Outros astros revelam que também valerá seguir seus instintos neste começo de semana, pois sua intuição estará de plantão e será uma grande defensora das suas conquistas. Só evite se envolver com outros interesses e sair muito da sua zona de conforto: é melhor manter sua programação e não perder tempo à toa. Nos assuntos do coração, seu carisma e seducência vão brilhar, mas não descarte tretinha com o crush ou o mozão no período da noite.



Sagitário

De acordo com Júpiter, você vai segundar com o otimismo, a esperteza e confiança do seu signo nas alturas, Sagita! Em harmonia com o Sol, o astro da sorte vai abençoar e favorecer seus relacionamentos e promete um início de semana repleto de união, felicidade e boas vibes. A vida social e os assuntos do coração vão ficar blindados e você pode aguardar momentos especiais com os amigos, as pessoas queridas e o love. Só não convém deixar os interesses profissionais em segundo plano porque é o trabalho que paga as contas e se não pegar firme vai ter que correr atrás depois. Na parte da tarde, talvez precise resolver uns probleminhas antigos, mas os parentes estarão a postos e tudo indica que vão colaborar com você.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também