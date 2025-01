Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 14/1/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

Com a Lua brilhando em Leão logo cedo, você pode se preparar para algumas mudanças e reviravoltas pelo caminho, Caprica. O astral é favorável para fazer alguns ajustes no trabalho, buscar novas fontes de renda e até fazer algumas cobranças, se ficaram te devendo. Mas, à tarde, é preciso equilíbrio para não chutar o pau da barraca quando a paciência acabar, nem sair por aí falando tudo o que pensa sem nenhum filtro. Apesar de um ou outro desafio, a vida amorosa pode viver momentos intensos e a química com quem ama tem tudo para crescer. Uma paquera que estava indo bem pode acabar de repente, então, é melhor não se precipitar.

Aquário

Você começa o dia com disposição para afastar a solidão e se aproximar das pessoas que estão em sintonia com as suas ideias. Vale testar sua capacidade de lidar com opiniões diferentes e buscar o equilíbrio na convivência com as pessoas mais próximas, já que nem todo mundo vai concordar com as suas ideias hoje. Se quiser evitar problemas, escolha as palavras com cuidado e invista na diplomacia. À tarde, o risco de prejuízo aumenta se não controlar as compras. O astral será perfeito para conhecer gente nova e paquerar bastante, mas a possessividade pode jogar areia nos seus planos. A dois, saiba que o ciúme exagerado pode causar problemas no romance.

Peixes

Logo cedo, a Lua brilha em Leão e avisa que o seu foco vai se concentrar no trabalho. Você vai mergulhar nas tarefas, que devem se multiplicar na velocidade da luz. Nada vai cair de bandeja no seu colo, mas seu esforço será recompensado, então adiante o que for possível e faça a sua parte. Só tenha cuidado para não se sobrecarregar com tantas responsabilidades. Embora pareçam fáceis, até mudanças pequenas serão importantes na hora de se cuidar. Há sinal de tensão em casa à tarde. A conquista fica meio parada agora, mas não desista sem ao menos tentar. A rotina pode dar as caras no romance, mas isso não precisa ser algo ruim, Peixes. Apoie o seu amor.

Áries

A Lua se muda para o seu paraíso astral nesta manhã e você começa o dia dando um show de criatividade. Embora possa até aparecer um ou outro desafio pelo caminho, você tem ótimas chances de brilhar em tudo o que fizer. No trabalho, tarefas que exigem ideias ousadas e diplomacia prometem fluir com mais facilidade, especialmente se você usar a sua lábia para convencer os outros. Mas, à noite, o astral muda e há risco de ter dor de cabeça com falsianes e fofoqueiros em geral. Cuidado! Há sinal de romantismo e carinho junto com o mozão, mas fuja de polêmicas à noite. Você pode se destacar na conquista, ainda mais se adiantar os contatinhos.

Touro

Logo cedo, a Lua brilha em Leão e envia boas energias para você resolver qualquer assunto ligado à sua casa ou à família. Vale buscar o apoio ou conselho dos parentes mais próximos se pintar pepino pelo caminho. No trabalho, pode ficar complicado dividir a atenção entre o serviço e os assuntos familiares, mas foque em uma coisa de cada vez e tudo vai entrar nos eixos mais cedo ou mais tarde. Melhor não misturar dinheiro e amizade à noite, porque isso raramente acaba bem. Se está buscando um novo amor, é hora de superar o ex e esquecer o passado para poder seguir em frente. Curtir o seu cantinho com o par pode ser uma boa, mas controle o ciúme.

Gêmeos

Se depender da Lua, que entra em Leão logo cedo, você começa esta terça com muito pique e pode ter milhões de ideias interessantes. Vai ser difícil ficar muito tempo no mesmo lugar, mas tente focar em uma coisa de cada vez para não deixar as tarefas pela metade. Seu raciocínio rápido vai dar um show, mas talvez seja preciso mais jogo de cintura à tarde para evitar críticas ou cobranças exageradas. Botar o papo em dia com a galera pode ser divertido. A paquera vai ferver hoje e há chance de se encantar com um crush que mora longe. Conversar sobre qualquer assunto com o par ajuda a melhorar a sintonia entre vocês, mas não exagere tanto nas críticas.

Câncer

As finanças ganham destaque nesta terça com a chegada da Lua em Leão logo cedo, e você tem tudo para lidar melhor com a sua grana. É verdade que as coisas não vão cair de presente no seu colo, mas se ralar dobrado e até assumir um trabalho, tem tudo para se sair bem. A boa notícia é que pode surgir uma oportunidade de dar uma engordada na sua conta bancária fazendo um ótimo negócio. A má notícia é que os planos para uma viagem ou os estudos podem enfrentar imprevistos à tarde, então é melhor redobrar a atenção. Tudo indica que tanto o romance quanto a conquista podem ficar em segundo plano. A distância talvez se torne o maior desafio na vida amorosa.

Leão

Com a Lua brilhando em seu signo logo cedo, o dia já começa com um astral mais descontraído e você pode fazer contatos interessantes. Mas, se precisa influenciar os outros com suas ideias, vá com calma e aposte na diplomacia porque essa é a melhor estratégia para conseguir o que deseja. Com criatividade e muita simpatia, fica mais fácil dar um chega pra lá na rotina e encontrar maneiras diferentes de lidar com a tarefas de rotina. À tarde, pegue leve nas críticas porque pode pintar briga com um amigo. Dar o primeiro passo faz a diferença na paquera, então deixe a timidez de lado e seja mais confiante. O romance sai ganhando se agir de maneira mais autêntica.

Virgem

Nesta terça, a Lua passa a infernizar seu astral e talvez o dia comece um pouco parado demais para o seu gosto. O trabalho pode não se desenrolar com a facilidade que você gostaria, mas cada um se vira com o que tem, bebê! O jeito é ouvir seu sexto sentido antes de tomar uma decisão importante, manter o foco nas tarefas e não deixar as suas obrigações de lado, por mais chatas que sejam. Os relacionamentos pedem mais flexibilidade da sua parte porque as diferenças se acentuam. Pode ser divertido reavivar a chama da paixão se já tem compromisso, mas evite as críticas. Se está na pista, vai ser difícil encontrar alguém que consiga se enquadrar nas suas exigências.

Libra

Com a Lua brilhando em Leão logo cedo, o dia promete um astral mais descontraído, embora nem tudo seja perfeito. É verdade que a vida não é feita só de trabalho e obrigações, mas tente focar nas tarefas durante o expediente e deixe para relaxar mais tarde. Talvez seja complicado manter a atenção no que preciso fazer à tarde, então fuja das distrações e foque no que é importante. Se o seu coração está vago, tudo indica que pode viver uma paixão animada, mas é melhor trocar mensagens durante o dia, quando o astral será mais positivo. Há sinal de altas doses de carinho e momentos românticos com o mozão, mas depois outros assuntos ocupam a sua atenção.

Escorpião

A terça começa com boas energias para mergulhar no trabalho e seu lado ambicioso ganha um reforço e tanto da Lua a partir de agora, Escorpião! Vai sobrar pique para cuidar do serviço e você pode causar uma ótima impressão agindo de maneira profissional e centrada. Alguém próximo, inclusive da família, pode ajudar você a fazer alguns contatos importantes para a carreira, mas há sinal de tensão em casa também. Exagerar nas críticas pode desgastar um relacionamento, inclusive na vida amorosa. Mais tarde, Vênus e Júpiter se desentendem e pode sobrar para o romance. A paquera anda um pouco mais arrastada, mas faça o possível para não perder a boa.



Sagitário

A Lua entra em Leão logo cedo e envia ótimas energias para correr atrás dos seus interesses. Aproveite para aprender mais, explorar sua criatividade e evitar o isolamento, pois as tarefas feitas em grupo devem se desenvolver com mais tranquilidade. Se surgir a chance de fazer uma viagem, ou se precisa se deslocar durante o dia, reforce a atenção e não se distraia pelo caminho. Há sinal de momentos divertidos com as pessoas que ama, mas a família pode se intrometer na sua vida amorosa. Pode se surpreender se está buscando um novo amor, mas evite se precipitar em um compromisso. A dois, o astral fica mais leve se puder controlar seu lado ciumento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também