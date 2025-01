Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 20/1/2024

Capricórnio

No trabalho, tire proveito da sua intuição afiadíssima porque vai farejar uma boa oportunidade a quilômetros de distância! Da mesma maneira, também fica fácil identificar e evitar uma cilada. Cuidar das tarefas de rotina ou de serviços que podem ser feitos de maneira mais isolada pode ser uma boa pedida, mas redobre o cuidado com o que fala à tarde, já que há boas chances de deixar escapar um segredo. Ainda bem que Vênus e Urano protegem seus interesses e, no final, você tem tudo para sair em vantagem, inclusive na conquista. Com a Lua em seu signo à noite, vai sobrar disposição para curtir quem ama ou correr atrás de um novo crush, se o coração está vago.



Aquário

Pela manhã, seu lado sonhador e sua habilidade para lidar com pessoas farão toda a diferença para interagir melhor com os colegas no trabalho. O dia é perfeito para dar um passo mais ousado na busca de um sonho, desde que não precise arriscar muita grana, Aquário. As amizades contam com vibes maravilindas, mas é melhor não misturar dinheiro nessa história na parte da tarde. Sua intuição fica mais aguçada e pode descobrir algo interessante envolvendo um parente. Há chance de conhecer uma pessoa interessante através dos amigos se está só. Tem compromisso? O romance segue blindado, mas você pode buscar um certo isolamento à noite.



Peixes

Assuntos envolvendo a vida profissional podem ocupar boa parte da sua atenção nesta segundona, Peixes, e você pode aproveitar as boas energias desta manhã para melhorar a sua imagem com a chefia. Seu lado ambicioso se destaca e é hora de fazer planos grandiosos para o futuro, mas sem tirar os pés do chão. Vale a pena dedicar um capricho extra ao visual porque há boas chances de melhorar a imagem que passa aos outros. As amizades estão protegidas e o pessoal pode desempenhar um papel importante até nos assuntos do coração. Amizade com benefícios tem chance de emplacar à noite. A dois, a sintonia e o companheirismo devem crescer.



Áries

Você tem tudo para dar um show de otimismo nesta segundona, Áries! Com bom humor e ótimas ideias, os problemas se resolvem de maneira muito mais fácil do que estava esperando logo cedo, inclusive no trabalho. Mas talvez não seja tão fácil se concentrar na parte da tarde, então evite distrações e foque nas boas oportunidades que devem surgir para encher o bolso. À noite, a Lua se muda para Capricórnio e o astral pode ficar um pouco mais sério, mas nada que atrapalhe os seus momentos de descanso. Na paquera, adiante os contatos para aumentar suas chances. O romance segue descontraído e animado, sinal de que podem se divertir muito juntos saindo da rotina.



Touro

O dia promete muitas mudanças pela frente, mas a boa notícia é que as estrelas indicam que essas surpresas serão favoráveis aos seus interesses pela manhã, por isso, vale a pena ligar suas antenas e agarrar as boas oportunidades que devem cruzar o seu caminho. Os estudos e o contato com pessoas de fora estão favorecidos à tarde, mas talvez seja preciso jogo de cintura para driblar uma treta com os amigos. As estrelas avisam que a sua sensualidade estará a mil e tanto a paquera quanto o romance devem se beneficiar. E com a Lua brilhando em Capricórnio à noite, seu jeito descontraído e animado promete animar ainda mais os assuntos amorosos.



Gêmeos

Segundou, bebê, e você vai esbanjar disposição para interagir com as pessoas, trocar ideias e expandir seus contatos. Sua habilidade para lidar com as pessoas será seu maior trunfo pela manhã, especialmente se trabalha com o público ou em parceria com os colegas. Os relacionamentos pessoais também entram em cena e você pode retomar os laços com pessoas queridas que andavam distantes. Mas nem tudo é perfeito, então ouça sua intuição e pegue mais leve nas críticas para manter a paz. Você e o mozão têm tudo para se entender e a paixão vai aumentar à noite. Se está só, a paquera reserva surpresas e pode encontrar alguém com quem tem muita química.



Câncer

Se depender das estrelas, você começa a semana com foco total no trabalho! Podem surgir boas oportunidades de assumir novas responsabilidades, o que garante frutos lá na frente. À tarde, redobre a atenção para não se distrair com facilidade e foque em tarefas que podem ser feitas em equipe ou em parceria com os colegas. O resultado será melhor do que imagina! A sua saúde também entra em foco e pode ter boas novas nessa área, ainda mais se adotar hábitos saudáveis. O romance anda mais rotineiro, mas isso muda à noite e a Lua promete aumentar a harmonia com o par. Se o crush anda enrolando mais do que gostaria, talvez seja hora de seguir em frente.



Leão

A Lua segue em seu paraíso astral e avisa que você tem tudo para brilhar no trabalho! Encontre a melhor maneira de tirar proveito do seu jeito carismático porque tudo indica que você vai impressionar as pessoas sem muito esforço. O serviço talvez precise de empenho extra à tarde, mas sua dedicação será notada e há boas chances de conquistar uma nova posição. Mas a melhor notícia é que a sorte estará ao seu lado e podem pintar boas novas pela frente. Que tal fazer uma fezinha? A paquera reserva novidades e você vai ser o centro das atenções durante o dia! Pode se preparar para viver momentos encantados com o par, mas também há sinal de briga à tarde se não tiver cuidado.



Virgem

A semana começa com um astral harmonioso na relação com a família. Talvez você esteja mais ligado ao passado, Virgem, mas revirar os álbuns de fotos da família e relembrar os bons momentos com o pessoal de casa promete aquecer seu coração. Na parte da manhã, o trabalho vai fluir melhor se está em home office, ou se lida com produtos e serviços para o lar. Mas talvez precise fazer alguns ajustes à tarde se quiser se entender melhor com os colegas. Se está na pista, um amor do passado pode reaparecer, mas é à noite que você tem tudo pra fazer sucesso na paquera! Com a Lua em seu paraíso astral, você e o par vão viver momentos deliciosos à noite.



Libra

Você tem tudo para brilhar nesta manhã na hora de trocar ideias, lidar com o público, conversar com os amigos ou fazer uma viagem rápida. No trabalho, explore sua habilidade de comunicação e aproveite para enviar emails, marcar reunião ou fazer contatos com clientes logo cedo. Assuntos envolvendo a família podem ganhar destaque à tarde e talvez seja preciso um esforço extra pra manter o foco nas tarefas. Um bom papo e muito encanto serão os seus trunfos para brilhar na paquera, mas suas chances são melhores ao longo do dia, tá? Um astral mais caseiro pode dar as caras no romance à noite e vocês podem aproveitar bons momentos juntinhos.



Escorpião

Com a sua atenção focada nas finanças nesta segundona, você pode receber ótimas notícias pela manhã envolvendo dinheiro. Aproveite as boas energias para negociar um aumento, buscar uma posição melhor em outra empresa e até fazer algumas comprinhas, se já está pensando em adiantar os presentes de Natal. Só que, mais tarde, será preciso cautela com os gastos, principalmente se pintar vontade de comprar tudo o que vê pela frente. Pise no freio! A boa notícia é que a Lua entra em Capricórnio no começo da noite e traz um astral mais descontraído, o que tem tudo para movimentar a paquera ou dar aquela animada nos momentos com quem ama. Se joga!



Sagitário

Pode se preparar para brilhar em qualquer área que despertar o seu interesse nesta manhã, Sagita! No trabalho, a troca de ideias pode ser estimulante e, de quebra, você pode aprender mais do que imagina com pessoas que têm pontos de vista diferentes do seu. Mas talvez seja preciso concentrar seus esforços em casa mais tarde, então faça sua parte para manter a paz com a família. Por outro lado, a chance de encher o bolso é real e pode pintar uma nova oportunidade no trabalho. Se está sonhando com um novo amor, é melhor adiantar os contatos porque suas chances são melhores logo cedo. A dois, fica mais fácil conversar sobre as finanças do casal.

