Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 2/07/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

A sorte vai sorrir para o seu lado logo cedo, Caprica, e há chance de se dar bem em jogo ou aposta. Aproveite as boas energias para cuidar de tarefas que envolvem a colaboração de outras pessoas, porque seu charme ajuda a lidar melhor com os colegas e clientes. Depois, a Lua entra em Gêmeos e avisa que o trabalho tem tudo para concentrar a maior parte da sua atenção. Seu foco nas tarefas pode surpreender! Mercúrio entra em Leão e promete novidades empolgantes. A paquera tem boas chances de emplacar logo cedo, então não enrole pra se aproximar. O romance pode esfriar mais tarde, então aposte nas palavras para apimentar a intimidade.

Aquário

A manhã será ideal para resolver algo que estava pendente e que tem relação com a casa ou a família. O trabalho também conta com as melhores vibes logo cedo e as chances de encher o bolso são reais, bebê! Mas a melhor notícia desta terça é a entrada da Lua em seu paraíso astral! Contando com uma dose extra de sorte, fica mais fácil encarar os desafios e brilhar em tudo o que fizer. Mercúrio favorece os relacionamentos, tanto no trabalho quanto na vida amorosa. A dois, aposte em altas doses de romantismo para curtir bons momentos com o mozão. Se o seu coração está free, as chances de encontrar alguém que é o seu número tem tudo para crescer.

Peixes

Você começa o dia com habilidade extra para lidar com tudo o que envolve comunicação. Aproveite para responder e–mails, mandar mensagens e finalizar tarefas junto com os colegas. Mercúrio entra em Leão mais tarde e reforça sua disposição para cuidar das tarefas que exigem praticidade e responsabilidade, Peixes. A saúde também sai ganhando se você agir com mais responsabilidade, sem ficar inventando moda ou seguindo dietas e rotinas mirabolantes. Tanto a paquera quanto o romance contam com as melhores vibes pela manhã e uma boa conversa pode resolver qualquer perrengue. À noite, programa caseiro pode ser uma boa pedida pra driblar o ciúme.

Áries

Logo cedo, se ligue nas oportunidades de ganhar dinheiro que devem cruzar o seu caminho. Você também vai administrar melhor o que é seu e pode organizar as contas ou planejar os próximos gastos com mais habilidade. À tarde, a Lua entra em Gêmeos, melhorando a comunicação e a troca de ideias com o pessoal. Use a criatividade para direcionar toda essa energia para o serviço. Mas a melhor notícia é a chegada de Mercúrio ao seu paraíso astral, Áries! Pode se preparar para uma dose extra de sorte, muita paquera e momentos pra lá de perfeitos com o par à noite. Quem está na pista tem tudo para cair de amores por alguém que acabou de conhecer.

Touro

Aproveite a manhã para finalizar assuntos pessoais, pedir um favor aos amigos e correr atrás dos seus interesses. Com a Lua brilhando em Gêmeos à tarde, sua habilidade com as finanças tem tudo para crescer, meu cristalzinho. Talvez não dê pra ganhar na mega, mas com dedicação e muito esforço você tem tudo para conquistar o reconhecimento que merece. Mercúrio destaca seu lado mais família e, de quebra, ajuda a melhorar a comunicação com o pessoal de casa. A possessividade pode crescer no romance, mas não vai atrapalhar os momentos a dois se pegar leve. Há boas chances de se encantar com alguém logo cedo, então adiante os contatos e mostre seu charme.

Gêmeos

Preste atenção ao seu sexto sentido logo cedo e pode descobrir um segredo ou encontrar uma nova maneira de encher o bolso, bebê. Mercúrio está de mudança para Leão depois do almoço e sua habilidade para conversar, que já é grande, vai ficar maior ainda! Depois, a Lua entra em seu signo e avisa que vai sobrar disposição para encarar qualquer coisa que pintar pela frente, geminiangel. Você estará a mil por hora, mas tente focar a atenção nos assuntos mais urgentes. Para curtir as melhores vibes, seja com o mozão ou com o crush, a dica é apostar num bom papo e usar todo o seu charme. A paquera promete fortes emoções e novidades emocionantes.

Câncer

A manhã começa animada e você pode até tentar algo diferente no trabalho ou mergulhar de cabeça nos estudos, Câncer. A boa notícia é que Mercúrio passa a estimular e proteger suas finanças a partir de agora, sinal de suas ideias, inteligência e boa lábia podem ser fundamentais na hora de encher o bolso. À tarde, a Lua entra no seu inferno astral e sua energia diminui, mas você pode se dar bem ao mexer com dinheiro se ouvir a sua intuição. Planos para uma viagem podem emplacar logo cedo. Curtir um programa caseiro com o love tem tudo para ser uma boa pedida. Já a paquera ganha fôlego à noite e a paixão esquenta, mas investigue o crush antes de investir.

Leão

Se depender das estrelas, você pode dar aquela deslanchada na carreira nesta terça! Mas é preciso focar a atenção nas tarefas e agir nos bastidores em alguns momentos se quiser driblar os invejosos de plantão. E com Mercúrio brilhando em seu signo a partir de agora, sua habilidade de comunicação tem tudo para dar um show! À tarde, a Lua entra em Gêmeos e as chances de fazer novas conexões na vida profissional serão maiores ainda. Nas amizades, retome contato com pessoas que não via há um tempão porque o pessoal pode até desempenhar papel importante na paquera. Reservar tempo para se divertir com o mozão será perfeito para aquecer o romance.

Virgem

Seu lado aventureiro segue em alta pela manhã e fica mais fácil entrar em contato com gente que mora longe ou mergulhar nos estudos. Mas a chegada de Mercúrio ao seu inferno astral pede cautela nas conversas e nas comunicações em geral, Virgem. À tarde, a Lua reforça sua ambição e você vai fazer o possível para se dedicar mais no serviço. Coloque todos os seus esforços no que precisa ser feito e tudo indica que conseguirá dar conta das tarefas. Se está de olho em alguém, saiba que a paquera tem mais chance de emplacar logo cedo. Tem compromisso? Nesse caso, escolha bem as palavras e não esconda o desejo de dar um passo mais sério no romance.

Libra

O trabalho conta com as melhores vibes pela manhã, inclusive na hora de botar a mão na massa e resolver as pendências. É verdade que algumas mudanças de última hora não estão descartadas, mas tudo indica que você sairá ganhando no final das contas, Libra! A Lua entra em Gêmeos à tarde e tudo o que envolva cultura, leis, justiça, estudos e viagens deve se desenvolver com tranquilidade. E com Mercúrio brilhando em Leão a partir de agora, as amizades também contam com as melhores vibes, bebê. Tanto a paquera quanto o romance prometem novidades deliciosas para o seu coração. Viagem ou contato com alguém de outra cidade pode animar as coisas na conquista.

Escorpião

Pela manhã, tudo o que depender do seu esforço e da colaboração de outras pessoas vai deslanchar com mais facilidade logo cedo. As parcerias contam com good vibes e você não terá dificuldade para chegar a um acordo com colegas ou clientes. Mas o astral muda à tarde com a entrada de Mercúrio em Leão, que promete dar aquela força para você correr atrás das suas maiores ambições. E com a Lua em Gêmeos, também há sinal de reviravoltas e surpresas mais tarde, embora tudo indique que elas serão positivas. Aposte no romantismo ao longo do dia, tanto na conquista quanto na vida a dois. Depois, uma química de milhões promete acelerar o seu coração!

Sagitário

Você começa o dia com muita disposição para mergulhar no trabalho e cuidar das tarefas mais chatinhas, Sagita. Quem trabalha em casa ou com a família tem mais chance de se dar bem logo cedo. A boa notícia é que a Lua está de mudança para Gêmeos, avisando que tudo o que fizer em equipe pode virar um sucesso. E a união continua sendo uma boa pedida nas outras áreas também! Mercúrio vai brilhar em Leão a partir de agora e traz um sopro de ar fresco para os assuntos do coração. Nem a distância será capaz de tirar o seu brilho na paquera, bebê. Mas é o romance que conta com as melhores energias à noite e você vai se sentir nas nuvens se já tem um par.

