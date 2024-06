Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 21/06/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de 'sextou'. Confira:

Capricórnio

A Lua segue em seu inferno astral, Caprica, e esse sextou pode ser um pouco diferente, com você buscando paz e sossego para encerrar logo a semana. Também trago boas notícias e seu sexto sentido envia avisos importantes na hora de lidar com pessoas que não são de confiança. Mas fique na sua e pense dez vezes antes de dar a sua opinião porque há risco de altas tretas envolvendo fofocas, revelação de segredo e bate–boca, inclusive nas redes sociais logo cedo e à noite. A paixão rola solta e as energias de Mercúrio e Marte prometem proteção e momentos maravilhosos com o par! Um ficante pode ser promovido e há chance de embarcar em um romance sério.

Aquário

Nesta sexta, seu lado sonhador se destaca e a Lua ajuda você a expandir seus horizontes. À tarde, os astros enviam vibes poderosas para você dar conta de todas as tarefas pendentes. Se depender do céu, você vai fechar a semana com tudo em ordem no trabalho e em casa também! Só um aviso: as finanças precisam de atenção. Não é hora de misturar amizade e dinheiro, especialmente no começo da manhã e à noite. Saia, passeie, divirtase com os amigos, paquere bastante e teste seu charme, mas nada de chutar o balde com os gastos! A galera pode ter papel importante na conquista. Você e o mozão estarão em sintonia, mas seu pique diminui no final da noite.

Peixes

Sextou com boas energias para você correr atrás dos seus objetivos e brilhar na vida profissional, Peixes! A Lua avisa que a sua ambição vai ganhar um gás extra e você pode cuidar de qualquer assunto que estava pendente. Reserve um tempinho para fazer planos a longo prazo e não tenha medo de sonhar alto demais. Mas nem tudo é perfeito e o tempo pode fechar logo cedo e à noite se tiver que lidar com gente careta, conservadora ou que só sabe criticar. Ignore e siga em frente sem se deixar abalar! A boa notícia é que o romance conta com vibes mais do que perfeitas e você vai brilhar muito tanto na conquista quanto nos momentos com o love, se tem compromisso.

Áries

Sextou, bebê, e as estrelas indicam que o seu lado aventureiro tem tudo para aflorar e animar as coisas. Ótima manhã para fazer contatos com pessoas de fora, matar a saudade de alguém que está longe ou embarcar em uma viagem com os amigos. As finanças contam com boas energias à tarde, mas a família também pode dar uma mãozinha se está precisando de dinheiro: retribua na mesma moeda! À noite, aja com cautela se tem planos para uma viagem. Também pode surgir mal–entendido com um um paquera que mora longe. Se está em busca de um novo amor, aposte na descontração para se dar bem. O romance conta com alto–astral, mas exageros podem incomodar.

Touro

Nesta sexta, o desejo de agitar as coisas e fazer algumas modificações importantes pode falar mais alto, seja na vida pessoal ou profissional. Bote as mãos na massa e adiante tudo o que for possível pela manhã. As amizades podem passar por altos e baixos hoje e há risco de briga com alguém próximo, ainda mais se já vinham se desentendendo nos últimos tempos. Se uma conversa sincera não resolver o problema, analise se não é melhor romper de vez esse laço. A sensualidade promete novidades na paquera, mas a sua lábia fará toda a diferença! Uma conversa apimentada ao pé da orelha ajuda a derreter o coração do momozin ou a ganhar o crush de vez. Experimente!

Gêmeos

Sextou, Gêmeos, e sua habilidade para lidar com as pessoas segue em alta no trabalho. Mas nem tudo é perfeito e, logo cedo, excesso de sinceridade ou opiniões muito ríspidas podem trazer problemas, ainda mais se você sair por aí falando tudo o que passa pela cabeça num momento de irritação. Ainda bem que seu temperamento divertido logo volta a brilhar e dá para se acertar com todo mundo. À tarde, há chance de chegar uma grana que não esperava. Você tem tudo para iniciar um romance se está só, mas é preciso baixar um pouco as expectativas porque o crush não é perfeito. A sintonia com o mozão segue em alta, apesar de um ou outro atrito.

Câncer

Sextou, bebê, e seu lado responsável segue dando as cartas no serviço. Aproveite para terminar tarefas que ficaram incompletas e redobrar o empenho no serviço. Logo cedo, porém, pode ser complicado manter a atenção nas tarefas de rotina porque vai se distrair com qualquer coisinha. Redobre o foco! Talvez seja preciso fazer alguns sacrifícios e cuidar melhor da saúde à noite. Mesmo com um ou outro alerta, você conta com vibes maravilhosas para se divertir com os amigos e, de quebra, espalhar seu charme por aí com a ajuda da turma. O romance fica melhor no finalzinho da noite, com a chegada da Lua na sua Casa dos Relacionamentos. Aproveite!

Leão

Nesta sexta, a Lua segue firme e forte em seu paraíso astral, mas também há sinal de perrengues logo cedo. Melhor driblar atritos com pessoas mais novas e fugir de brigas com quem ama pela manhã. Depois, o astral melhora e você pode expandir seus contatos e convencer as pessoas com as suas ideias. A carreira ganha um impulso das estrelas à tarde, mas você consegue resultados melhores se agir nos bastidores. Segure a onda e não deixe que uma discussão vire algo mais sério no romance à noite. Criatividade e romantismo ajudam a fazer as pazes com quem ama. Seu jeito charmoso faz o maior sucesso na conquista e você tem tudo para brilhar ao longo do dia!

Virgem

No trabalho, seu jeito mais focado e prático na hora de lidar com as tarefas de rotina ajuda a cuidar do serviço sem grandes problemas, Virgem. Mas nem tudo é perfeito e pode ficar complicado manter a paz com o pessoal de casa logo cedo e à noite. Ainda bem que as amizades contam com vibes maravilhosas e você pode se divertir muito com o pessoal mais tarde! Planos para uma viagem com a turma, ou reencontro com amigo que estava distante, promete animar a noite. Na paquera, no namoro ou no romance, o ciúme pode ser seu maior desafio. A Lua brilha em seu paraíso astral no final da noite e promete animação para quem está na pista ou tem um par.

Libra

Sextou, Libra, e o desejo de passear, conhecer um lugar novo ou fazer uma viagem rápida segue em alta. No trabalho, o diálogo também ganha destaque e é conversando que você pode resolver qualquer pepino que pintar pela frente! Logo cedo, porém, cuidado para não se distrair no serviço nem ficar de conversinha paralela, tá? A carreira conta com ótimas energias no final da tarde e, se estava procurando um novo emprego, pode ter boas novas logo, logo! Paquera ou um lance passageiro deve fazer seu coração bater mais rápido, mesmo que não vire nada sério. O astral é perfeito para esclarecer um mal–entendido com o mozão e, de quebra, declarar seu amor.

Escorpião

Os astros avisam que assuntos envolvendo dinheiro seguem em destaque e podem trazer boas novas, seja no trabalho ou na vida familiar e pessoal. Mas, embora a Lua envie boas energias para tudo o que envolva finanças, vale ter cautela para não se apegar demais ao que possui, sejam bens materiais ou relacionamentos. Gastar demais também pode ser uma tentação logo cedo, por isso, vale até esconder o cartão de crédito se não conseguir se controlar. A possessividade e a desconfiança podem causar problemas com o crush ou no romance, mas você vai se dar bem ainda assim. Um astral descontraído ajuda a voltar às boas com quem ama rapidinho!

Sagitário

Sextou, Sagita, e você começa o dia com disposição de sobra para cuidar dos próprios interesses. Mas embora o astral seja pra lá de favorável para você se destacar no serviço, as coisas podem ficar meio complicadas em casa logo cedo. Vá com calma e não fique caçando confusão com os familiares por causa de detalhes, ok? Ainda bem que Mercúrio e Marte trocam likes à tarde e enviam energias poderosas para você arrasar no trabalho, encontrar um novo empregou ou fazer ajustes no ambiente profissional. A conquista e a vida amorosa ficam mais interessante se sair da rotina e pegar leve no ciúme. Não deixe a família se intrometer demais no seu romance.

