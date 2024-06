Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/06/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

No que depender da Lua, que passa a brilhar em Aquário nessa madrugada, sua atenção estará focada como um raio laser nas finanças, Caprica. O astral será mais do que favorável para correr atrás do que deseja e até adquirir algo que estava sonhando há algum tempo. Claro que será preciso esforço e muito foco para conquistar tudo o que espera, mas o trabalho deve se desenrolar melhor e, de quebra, também vai melhorar os seus lucros. Você vai sonhar com estabilidade e segurança em todas as áreas, inclusive nos assuntos amorosos. A paquera anda meio devagar, devagarinho… Já o romance pode ficar abalado com uma crise de ciúme: vá devagar.

Aquário

A entrada da Lua em seu signo nesta madrugada renova seu ânimo para cuidar de assuntos pessoais. É um ótimo dia para focar em tarefas que dependem apenas do seu esforço, já que vai querer tudo do seu jeito. À tarde, seu lado diplomático e charmoso promete dar as cartas, o que ajuda você a se entender melhor com colegas e clientes. Com jeitinho, será mais fácil convencer os outros sobre as suas ideias e pontos de vista. Pode pintar torta de climão em casa à noite. A vida amorosa conta com as melhores energias e, se tem alguém em vista, aposte no seu charme para se dar bem. Você vai encantar o par sem fazer esforço, ainda mais se apostar em gestos românticos.

Peixes

O domingo começa agitado e as estrelas prometem dar uma animada nas amizades. Vai ser divertido colocar a conversa em dia com os amigos, rever o pessoal para matar a saudade ou até encontrar amigos antigos nas redes sociais e retomar o contato. Seu lado solidário também segue em alta e você pode se sentir melhor se tiver a oportunidade de ajudar alguém ou praticar uma boa ação. Se o seu coração está vago, a turma pode dar uma mãozinha na paquera e apresentar gente nova e interessante. Há chance de embarcar em uma amizade com benefícios. Tem compromisso? É hora de se divertir mais com o par, abrindo seu coração sem medo.

Áries

Segundou com seu lado esperançoso e sonhador mais forte do que nunca, Áries. Você vai encarar o futuro de maneira mais otimista e pode até elevar um pouco as suas expectativas. Mas não se esqueça que é preciso se mexer para correr atrás do que deseja, ainda que isso pareça algo muito distante ou quase impossível de alcançar. Encontro com os amigos ajuda a levantar o astral: entre em contato com o pessoal, mesmo que seja só nas redes sociais! Só não misture amizade e dinheiro porque há risco de ficar no prejú. Na paquera, um amigo pode bancar o cupido e apresentar um novo crush. O romance conta com mais cumplicidade e um ótimo diálogo.

Touro

Neste início de semana, vale a pena se importar mais com o que os outros pensam a seu respeito e fazer alguns ajustes para melhorar sua imagem. A tarde será ideal para se concentrar na vida profissional, traçar planos a longo prazo e encontrar maneiras de incrementar seus ganhos. As oportunidades de lucrar vão crescer, assim como a sua disposição para correr atrás dos seus objetivos profissionais. Só que nem tudo é perfeito e seu lado exigente cresce à noite. Quem anda sonhando com um novo relacionamento corre o risco de exagerar nas expectativas e acabar só. As estrelas avisam que é hora de dar um passo mais sério no romance. Pegue leve nas cobranças.

Gêmeos

A Lua brilha em Aquário hoje, sinal de que você fará o possível para se livrar da rotina e viver novas experiências, Gêmeos. Começar um curso ou praticar esportes em contato com a natureza pode ser uma ótima maneira de dar um chega pra lá no estresse. No trabalho, a dica é compartilhar sua experiência com os colegas e aprender o que puder com eles. Tudo o que envolva conhecimento é mais do que bem–vindo agora! À noite, a distância pode se tornar um problema na paquera. Ainda assim, há chance de conhecer um crush interessante em um passeio ou nas redes sociais. Mostre que também tem um lado aventureiro se quiser surpreender e encantar o mozão.

Câncer

Segundou e o dia promete ser agitado, mas no bom sentido, Câncer. Se tiver que encarar mudanças de última hora, inclusive no trabalho, vai tirar de letra! O astral também é favorável para meditar, aprender mais sobre si mesmo e encerrar um ciclo para dar início a algo novo. Ouça os avisos que a sua intuição envia, assim, dificilmente será surpreendida com a guarda baixa. À noite, porém, o risco de brigar com um amigo é real oficial. Na paquera, tire vantagem da atração física para fisgar de vez o seu alvo. Mas talvez embarque em um romance proibido se não tiver cautela. A química com o xodó também deve crescer e promete muito prazer na cama. Que delícia!

Leão

A segundona será perfeita para você se aproximar das pessoas importantes em sua vida, Leão. Proteja seus relacionamentos e faça o possível para melhorar a convivência com todo mundo. Os trabalhos feitos em parceria têm mais chance de sucesso. Projeto com os amigos também promete os melhores resultados! Que tal juntar a galera e se envolver em uma ação solidária? À noite, porém, o astral muda e você pode se tornar mais crítico nas relações com pessoas queridas. Tá com o coração livre, leve e solto? Nesse caso, a situação tem tudo para mudar agora. O romance segue protegido hoje, mas é melhor fugir de cobranças e críticas à noite pra manter a paz.

Virgem

Segundou, Virgem, e você vai precisar fazer um pouco mais de esforço pra dar conta de tudo o que vem pela frente. Talvez você sinta que está se sobrecarregando, mas não perca a fé que tudo vai se ajeitar aos poucos. Vale a pena fazer alguns sacrifícios e priorizar o trabalho porque o resultado deve aparecer mais cedo do que você imagina! A saúde também pode se beneficiar de alguns cuidados extras. Mas os exageros cobram um preço e é o seu corpo que sai perdendo se você enfiar o pé na jaca. O mozão talvez precise de mais apoio e solidariedade da sua parte hoje. Já a paquera segue sem grandes novidades, mas ainda assim vale jogar seu charme por aí.

Libra

A Lua passa a iluminar seu paraíso astral, Libra, trazendo uma dose extra de simpatia para lidar com colegas ou pessoas próximas. À tarde, há sinal de good vibes para entrar em contato com alguém que está longe, tanto na vida profissional quanto pessoal. Sua disposição pra aprender também cresce e pode se dar bem nos estudos. Ótimo momento para confiar na sorte e fazer uma fezinha! Com seu charme nas alturas, é hora de se aproximar de um crush. Nem a distância vai ser um problema para você arrasar na conquista! Com o par, há sinal de sintonia total e muita diversão, mas isso muda à noite e pode pintar briga séria se não controlar seu temperamento.

Escorpião

Segundou, Escorpião, e os astros avisam que os assuntos familiares vão ocupar boa parte da sua atenção, assim como tudo o que estiver ligado à sua casa. Vai ser mais fácil dar conta das suas responsabilidades no serviço se trabalha em casa ou com a família. À tarde, pode se sentir mais inspirada a fazer algumas mudanças na casa ou mesmo iniciar uma reforma. Arrume seu canto do seu jeito, deixe tudo aconchegante. Há sinal de torta de climão à noite porque os parentes podem palpitar no seu romance. Ainda assim, dá para melhorar a relação com o par se pegar leve nas cenas de ciúme. Encontro ou contato com um amor do passado pode reacender o desejo.

Sagitário

A Lua está de mudança para Aquário e destaca a habilidade para se expressar. Você vai se entender melhor com colegas e pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Explore a sua habilidade de comunicação para conquistar o que deseja, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Bom momento para falar sobre uma sociedade com alguém de confiança, especialmente se já vinha amadurecendo essa ideia. Mas é na vida amorosa que você tem tudo para brilhar hoje! Se quer dar um passo mais sério no romance, converse sobre suas intenções abertamente. Declaração de amor tem tudo para derreter seu coração! Você vai fazer sucesso na conquista e pode até se apaixonar à primeira vista.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também