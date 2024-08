Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/08/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

Se depender da Lua, seu foco segue voltado para assuntos de trabalho nesta terça. Logo cedo, vale ter atenção para não perder informação importante ou criar um mal–entendido, mesmo que não seja sua intenção. Depois, sua determinação e responsabilidade vão surpreender e pode ter sucesso ao lidar com tarefas mais complicadas ou chatas. Se você trabalha com transporte ou vive correndo de um lado para o outro, saiba que Vênus e Urano enviam as melhores energias para deslocamentos e viagens. Charme e bom humor são a melhor aposta para brilhar na conquista. Já o romance fica mais interessante se você der um chega pra lá na monotonia, Caprica.

Aquário

Nesta terça, vale ter cautela com os gastos logo cedo. Depois, o astral melhora e pode se dar bem em jogos ou apostas. Que tal fazer uma fezinha? No trabalho, o astral é perfeito para cuidar de serviços que exigem criatividade e contato com outras pessoas, especialmente se precisa apresentar ideias novas ou marcar uma reunião. Vênus e Urano avisam que os assuntos familiares também contam com excelentes energias a partir de agora e uma mudança ou reforma pode ser um sucesso. Altas doses de carinho aquecem o coração e deixam o romance ainda mais gostoso. Seu charme estará imbatível na conquista e um lance iniciado agora pode ficar sério rapidinho.

Peixes

No trabalho, redobre a atenção ao lidar com tarefas de rotina. Se trabalha em casa, talvez tenha que fazer um esforço para manter o foco pela manhã, mas depois você pode melhorar sua produtividade se conseguir paz e sossego no seu cantinho. Mas serviços que envolvem parceria, trabalho em equipe ou contato com outras pessoas de modo geral também vão correr às mil maravilhas hoje graças às boas vibes enviadas por Vênus e Urano nesta manhã! Os astros protegem os assuntos amorosos e garantem novidades excitantes na conquista, que pode se firmar rapidinho. Você e o par vão se entender melhor e podem conversar sobre qualquer assunto numa boa.

Áries

Nesta manhã, Vênus e Urano enviam as melhores vibes para você brilhar no trabalho e transformar seu esforço em dinheiro, Áries. Mas nem tudo é perfeito e circular por aí e trocar ideias com o pessoal durante o expediente pode atrapalhar seu rendimento. Tire proveito da sua habilidade de se comunicar e direcione isso para o serviço, assim pode abrir novas portas e expandir sua rede de contatos profissionais. Se está à procura de emprego, espalhe a notícia entre amigos e conhecidos. Aproveite para dar um rolê por aí e paquerar muito porque o seu charme fica on à noite! O astral segue leve no romance e tudo indica que você e o mozão podem se divertir juntos.

Touro

Logo cedo, Vênus e Urano enviam vibes maravilhosas para você lidar com assuntos pessoais, expandir seus contatos e até conhecer gente nova. A sorte também vai sorrir para o seu lado: que tal fazer uma fezinha? As estrelas destacam sua habilidade com dinheiro, mas como nada cai de presente no seu colo, por mais que você queira, o jeito é mostrar dedicação e muito esforço para colher os frutos que você merece, tá? Só evite misturar amizade e grana, porque pode sair perdendo. O romance tem tudo para ficar mais intenso e gostoso, apesar do seu ciúme. A conquista reserva ótimas surpresas e você pode usar seu charme para encantar aquele crush especial.

Gêmeos

Nesta terça, assuntos do passado podem exigir sua atenção, mas tudo indica que serão resolvidos da melhor maneira agora, especialmente se envolvem familiares ou parentes. No trabalho, vai sobrar disposição para encarar qualquer parada que pintar pela frente, meu cristalzinho. Só tenha cautela ao lidar com a chefia pela manhã, pois pode pintar cobranças ou críticas. Depois, você estará a mil por hora e pode resolver várias tarefas ao mesmo tempo. Há sinal de novidades nos assuntos do coração e uma conversa interessante pode animar as coisas com o crush. Seu jeito descontraído e comunicativo tem tudo para fazer muito sucesso na conquista e no romance.

Câncer

Pela manhã, Vênus e Urano enviam vibes maravilhosas e avisam que você tem tudo para brilhar em tarefas que envolvem comunicação. Você pode se sentir mais confortável até para fazer novas amizades. Mas o trabalho pede atenção redobrada para não se distrair pela manhã. Se mantiver o foco e cuidar das tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada, as coisas se ajeitam. À noite, pode receber um dinheiro que não esperava. Siga sua intuição e faça o que o seu coração mandar, Câncer, porque as estrelas prometem mais leveza no romance. Contatinho misterioso deve entrar no seu radar hoje. Os amigos podem apresentar alguém interessante se está só.

Leão

Vênus e Urano destacam sua ambição nesta terça e você pode dar aquela deslanchada na carreira, o que vai se refletir em melhoras nas finanças também. O astral é favorável para negociar um aumento, batalhar por uma promoção ou até mudar de emprego para uma vaga que pague melhor. Seu jeito sociável segue em alta, Leão, e não será difícil fazer novas conexões na vida profissional ou retomar o contato com pessoas que não via há um tempão. Mas uma amizade que andava tensa pode chegar ao fim. Um programa animado com a galera será perfeito para trazer vida nova à paquera. Você e o mozão vão se entender melhor e o romance fica mais leve.

Virgem

A Lua troca likes com outros astros nesta terça e dá uma força para você se concentrar na carreira. O astral é perfeito para fazer planos mais ambiciosos, cuidar da sua imagem e impressionar os outros, inclusive na vida pessoal. Aproveite o momento para rever os seus planos profissionais e ajustar a rota em direção ao sucesso! Vênus e Urano protegem os estudos e viagens, e você pode investir em um novo curso ou aprender mais trocando ideias com pessoas de longe. Um crush popular ou mais velho pode despertar seu interesse se está só. O romance conta com boas energias, mas também pode passar por momentos tensos se exagerar nas críticas.

Libra

Logo cedo, seu sexto sentido estará tinindo e você pode fazer descobertas interessantes se seguir seus instintos. No trabalho, talvez tenha dificuldade para manter o foco pela manhã, então evite se distrair com qualquer coisinha. Tudo o que envolva cultura, leis, justiça e viagens deve correr com mais tranquilidade à tarde. A sua curiosidade também cresce e pode ser divertido aprender mais sobre pessoas e culturas diferentes. Se pintar a chance de uma viagem, embarque sem pensar duas vezes. Tanto a paquera quanto o romance ganham mais descontração e o seu bom humor será garantia de sucesso! Um caso escondido pode fazer seu coração bater mais rápido.

Escorpião

Esta terça promete ser cheia de reviravoltas e surpresas. Que tal se desapegar de algumas coisas ou romper padrões e relacionamentos que não fazem mais sentido para você? Se quer viver novas experiências, primeiro você precisa encerrar um ciclo que chegou ao fim. Os relacionamentos contam com as vibes positivas de Vênus e Urano logo cedo, e você pode direcionar isso para o trabalho também. Priorize tudo o que depender do seu esforço e da colaboração de outras pessoas se quiser ter sucesso. Mesmo com tanta coisa acontecendo, a paquera segue a pleno vapor e você tem tudo para se dar bem. Com o mozão, a paixão cresce, mas pode pintar briga pela manhã.

Sagitário

Logo cedo, Vênus e Urano enviam vibes maravilindas para você mergulhar no trabalho e correr atrás do reconhecimento que merece. Pode se preparar porque vai chover serviço no seu colo, Sagita! Vale juntar forças com os colegas e agir em equipe para terminar tudo a tempo. Explore os seus pontos fortes e mostre que sabe agir em equipe quando necessário. Criatividade e boas ideias são seus trunfos para abrir novas portas na carreira. A paquera ganha um impulso e tanto dos astros, mas a vontade de embarcar em um romance sério também cresce. Se quiser manter o romance perfeito sem defeito, use a criatividade para sair da rotina e pegue mais leve com o ciúme.

