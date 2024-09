Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/9/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.

Capricórnio

Se depender da Lua, você pode canalizar uma certa inquietação para algo produtivo nesta sexta. Logo cedo, porém, há risco de brigar com os amigos se não controlar o seu temperamento, Caprica. Seu sexto sentido fica mais aguçado e você será capaz de manter seus objetivos em segredo. Talvez nem tudo saia de acordo com os seus planos no trabalho, mas vai sair ganhando no final das contas. É um bom dia para encerrar um ciclo antes de iniciar algo novo, e isso vale para todas as áreas da sua vida. A paixão cresce e apimenta os momentos com quem ama. Seu lado sedutor promete movimentar a paquera, mas talvez nem tudo saia como você esperava.

Aquário

Sextou, Aquário, e os relacionamentos contam com a proteção das estrelas hoje. O seu signo não se abre com facilidade, mas melhorar a interação com as pessoas será a chave para se dar bem em todas as áreas. E isso também vale para o serviço! Foque nas tarefas que podem ser feitas em parceria e vai se surpreender com o resultado. Por outro lado, lidar com a concorrência pode ser um desafio e tanto no começo da manhã, então junte forças com quem está do seu lado. Tudo indica que deve fortalecer os laços com o mozão, desde que controle o ciúme. Tá na pista? Diminua um pouco as exigências e não pressione demais logo no começo da paquera.

Peixes

Sextou, bebê, e você vai dar um show na hora de cuidar de alguns assuntos de trabalho que vinha adiando. É hora de mostrar o quanto você pode render quando está com o foco totalmente voltado para o trabalho, meu cristalzinho! Assuntos de rotina podem exigir atenção, mas faça sua parte e não deixe a sua atenção ficar vagando por aí. A saúde pede mais cuidados, mas procure um médico se precisar e mantenha distância de qualquer tipo de exagero. Tá na pista? A paquera anda um pouco emperrada, mas suas chances são maiores na parte da noite. Talvez seja meio chato lidar com a rotina em alguns momentos, mas não deixe isso afetar o seu romance.



Áries

Sextou, Áries, e você vai dar um show no trabalho sem muitas dificuldades. Com a Lua em seu paraíso astral e trocando likes com outros astros, qualquer perrengue ou tarefa pela metade deve se resolver numa boa, já que você vai contar com uma mãozinha da sorte. Mais tarde, ainda vai sobrar animação e tudo indica que você deve se divertir. Mas nem tudo é perfeito e os astros alertam para brigas e atritos com filhos e pessoas mais novas. Se já tem compromisso, há sinal de romantismo, mas pode pintar briga séria se não souberem se controlar. Com seu poder de atração dando um show, a paquera tem tudo para ficar movimentada, apesar de um ou outro perrengue.



Touro

Sextou, Touro, e você pode fechar a semana com tudo em ordem se priorizar as tarefas que podem ser feitas de casa ou se priorizar a praticidade. Lembranças do passado podem despertar saudade e vai ser divertido curtir a companhia da família. Mas faça um esforço para controlar seu temperamento se quiser manter a harmonia à sua volta, sem grandes dramas nem torta de climão. Os relacionamentos seguem protegidos e você pode reatar com um ex ou dar uma chance a alguém do passado. As demonstrações de afeto animam as coisas com o par, pena que o seu ciúme também não dá trégua e pode virar um problema se você exagerar na dose.

Gêmeos

Logo cedo, você vai sonhar com programas animados e divertidos para curtir cada segundo! Mas, primeiro, é melhor focar no serviço e tirar proveito do seu jeito falante e comunicativo para resolver tudo rapidinho. Seu raciocínio rápido vai impressionar os colegas e você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem problemas. Só que, se ficar sonhando acordado, vai ter problemas, Gêmeos. Você tem tudo para brilhar nas redes sociais mais tarde. O diálogo será o ponto alto do romance, mas também pede cautela para desviar de tretas por causa de bobagens. Anotou? Prepare–se para as oportunidades de paquera que vão pipocar e adiante os contatinhos.

Câncer

Sextou, e sua habilidade para lidar com dinheiro vai dar um show hoje. Tudo indica que pode até identificar uma oportunidade única de encher o bolso. Mas saiba que o dinheiro vai entrar, sim, só que será proporcional ao seu esforço. Melhor rever alguns gastos de casa, já que será mais fácil organizar as contas agora. A vontade de curtir a vida e gastar mais do que pode tende a crescer, então a chance de ter prejuízo é real oficial. Nem o seu lado possessivo vai atrapalhar os momentos com o mozão, mas nada de exagerar. Cuide do que é seu, mas cubra o par de carinho também. Talvez as coisas andem meio sem graça se ainda não encontrou o amor da sua vida.

Leão

Com a Lua ainda brilhando em seu signo, você vai fechar a semana com um reforço de ótimas energias para correr atrás dos seus interesses. No trabalho, criatividade e muito foco serão fundamentais para ter sucesso em tudo o que fizer hoje. Seja lá o que pintar pela frente, você vai dar conta em grande estilo se estiver concentrado no serviço. Mas há sinal de tensão com o pessoal de casa, então nada de baixar a guarda. Se está a fim de encontrar um novo amor, um programa descontraído ou até um passeio pode abrir novas possibilidades de paquera. Seja você mesma pra deixar o mozão ainda mais apaixonado e não exagere demais no ciúme, valeu?

Virgem

Sextou, Virgem, e com a Lua ainda infernizando o seu signo, a dica é escolher as palavras com mais cautela para evitar mal–entendido por causa de bobagem. No serviço, o jeito é focar no que interessa para deixar tudo em dia, tá? A boa notícia é que você conta com mais sensibilidade pra lidar com assuntos do dia a dia, inclusive aquelas tarefas de rotina. Sua intuição também pode dar dicas importantes, então abra o olho porque pode até encontrar novas maneiras de encher o bolso. Não se aborreça se a conquista der errado, porque logo surge coisa melhor. Pode ser necessário evitar briga para manter as coisas numa boa com o par, mas você dá conta.

Libra

Sextou, Libra, e se depender das estrelas você pode sentir seu pique renovado! Hoje, você vai alimentar grandes esperanças, inclusive no trabalho. Mas como o serviço não fica pronto com um estalar de dedos, então, bora lá manter o foco no que precisa fazer se quiser dar conta das suas obrigações sem deixar tarefas pela metade. As estrelas favorecem conversas, novas amizades, animam as redes sociais... Só não é uma boa ideia misturar dinheiro e amizade, então abra o olho. Se tem alguém em vista, é melhor pedir a ajuda dos amigos para se aproximar. Há sinal de um clima leve e descontraído com quem ama e a sintonia entre vocês vai causar inveja.

Escorpião

Você começa a sexta com a Lua enviando ótimas vibes para o seu signo, sinal de que a sua ambição vai bater no teto! Essa é a hora de traçar os seus planos, porque vai sobrar foco e você não deixará que nada fique no seu caminho. É hora de batalhar pelo reconhecimento que merece, Escorpião, e dedicar um esforço extra ao visual pode ajudar os outros a enxergarem melhor o seu profissionalismo. Só não vale ficar discutindo com os outros por causa de bobagens para não arrumar problemas, tá? Se você e o mozão andavam pensando em formalizar de vez a relação, vá em frente. Sua popularidade está em alta e não devem faltar admiradores à noite.

Sagitário

Sextou, Sagita, e o astral fica mais descontraído hoje! Você vai contagiar todo mundo com o seu otimismo. Essa é a sua deixa pra investir no seu crescimento, seja na vida pessoal ou profissional. A ajuda dos amigos também pode ser uma mão na roda e você pode dar passos mais ambiciosos na vida profissional se o pessoal der uma forcinha. Só tenha cuidado para não se distrair: mantenha o foco! Planos para uma viagem talvez precisem de ajustes. Saia da rotina e aposte na criatividade para se dar bem na conquista. Pode se interessar por alguém novo ou que conheceu em uma rede social. O romance ganha leveza e animação, então curta cada momento.

