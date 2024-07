Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 29/07/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Você começa a semana com boas chances de brilhar no trabalho, principalmente se souber explorar seu lado criativo. Pode ter ótimas ideias nesta segunda, mas anote tudo para não se esquecer depois. A comunicação e a interação com colegas e clientes também contam com energias positivas hoje. Mas o astral muda e fica mais sério à noite com a chegada da Lua em Gêmeos, minha consagrada. É um bom momento para resolver assuntos do dia a dia e colocar o orçamento na ponta do lápis. Seu charme está on hoje, mas você vai se tornar irresistível mesmo na parte da tarde. Com o mozão, há sinal de briga logo cedo, mas vocês podem fazer as pazes rapidinho.

Aquário

Nesta segundona, atritos e brigas com a família ou o love podem tumultuar a manhã se não pegar mais leve. Depois, as coisas entram nos eixos se você vai mostrar bom–senso e disposição para trabalhar duro na hora de encarar as tarefas. Quem está em home office ou mexe com produtos e serviços para o lar tem mais chance de sucesso, além de manter o foco nas tarefas sem muito esforço. À noite, a Lua ilumina seu paraíso astral e tudo vai correr melhor, Aquário! O ciúme pode azedar o romance e provocar uma briga logo cedo, mas tudo se acerta mais tarde. O seu charme está em alta e você vai fechar a noite dando um show por onde passar, meu bem!

Peixes

No trabalho, um ou outro mal–entendido pode atrapalhar o seu desempenho logo cedo, Peixes. Redobre a atenção nas tarefas e tire proveito do seu raciocínio rápido, porque logo o astral melhora. Com boas ideias e um ótimo papo, você vai se destacar no ambiente profissional e ainda dar uma animada nos colegas. Se tiver que lidar com clientes ou serviços que exigem deslocamentos rápidos pela cidade, vai ser um sucesso! À noite, a Lua brilha em Gêmeos e favorece os momentos com a família. Pode ter surpresas interessantes na paquera e até se encantar com alguém novo se adiantar os contatos. Um programa caseiro será perfeito para fechar a noite em paz com o par.

Áries

Segundou, minha consagrada, e você começa a semana contando com uma dose extra de sorte ao lidar com dinheiro. Tudo indica que pode fechar negócios lucrativos, dar uma turbinada na carreira e até negociar um aumento. Logo cedo, porém, o risco de prejuízo é grande se não controlar o impulso de sair gastando adoidado. A Lua entra em Gêmeos à noite, destacando a sua habilidade para se comunicar. Aproveite para esclarecer um mal–entendido e colocar o papo em dia com os amigos. Você tem tudo para arrasar na conquista se usar a sua lábia. O romance ganha um astral mais descontraído e vocês podem fechar a noite em forte sintonia.

Touro

No trabalho, você começa a semana com muita energia para correr atrás das suas obrigações e deixar tudo em ordem. Você pode se surpreender com o que é capaz de conquistar quando coloca seu foco em alguma coisa! Só pegue mais leve em casa logo cedo, porque as diferenças com a família podem criar uma torta de climão se não tiver cuidado. À noite, a Lua manda vibes interessantes para as suas finanças, Touro. Há chance de conseguir uma grana extra agora. Bom momento para fortalecer o romance, mas sem exagerar na possessividade. Se está de olho em alguém, adiante os contatinhos e tome a iniciativa para mostrar interesse, porque o crush anda meio devagar.

Gêmeos

Segundou, meu bem, e a semana começa com a Lua infernizando seu astral e trazendo alguns desafios pela frente. É melhor agir de maneira reservada no trabalho e escolher as palavras com cuidado pra evitar problemas. Projetos que podem ser feitos a sós têm mais chance de sucesso, então, fique na sua e não conte suas ideias para qualquer um. A Lua brilha em seu signo mais tarde, renovando seu ânimo para correr atrás dos seus interesses. Pode pintar uma chance de viagem. Prepare suas armas para seduzir o par e deixar o astral mais descontraído no romance. Bom humor e confiança serão suas melhores armas para fisgar o seu alvo e emplacar uma conquista.

Câncer

Logo cedo, a Lua reforça o desejo de expandir seus horizontes, arriscar–se em algo novo e deixar a rotina de lado, Câncer. Mas é melhor não pedir ou emprestar dinheiro a um amigo. Tarefas realizadas junto com os colegas devem correr melhor na parte da tarde. As amizades também seguem em alta e o pessoal pode dar uma mãozinha se está em busca de um novo emprego. À noite, a Lua entra em seu inferno astral e o seu pique pode cair. Melhor prestar atenção ao seu sexto sentido, que estará tinindo. Sintonia e muita conversa fortalecem os laços com o par, mas você pode se isolar mais tarde. A paquera tem boas chances de dar certo se os amigos ajudarem.

Leão

Você começa a semana com uma dose extra de ambição e confiança para correr atrás dos seus maiores objetivos no trabalho! É hora de redobrar o foco para dar conta das tarefas, inclusive as mais chatinhas ou rotineiras. Mas nem tudo é perfeito e pode pintar atrito com a chefia ou com pessoas chatas logo cedo. Foque sua atenção no serviço, faça planos ambiciosos para a carreira e deixe as picuinhas pessoas de lado se quiser ter sucesso. À noite, com a Lua em Gêmeos, as amizades ganham destaque. A sintonia com quem ama conta com a bênção dos astros agora. A conquista fica movimentada nas redes sociais e os amigos podem bancar o cupido à noite.

Virgem

Nesta segunda, as tarefas em equipe têm tudo pra correr às mil maravilhas. Logo cedo, porém, viagem ou estudos pedem cautela extra porque nem tudo vai sair como desejava. É um bom dia para investir em novos conhecimentos e até começar um curso. A sua ambição também ganha um reforço da Lua mais tarde. Você vai se importar mais com o que os outros pensam a seu respeito e cuidar melhor do seu corpo pode até render elogios, Virgem. A paquera conta com a proteção das estrelas durante o dia, mas depois o seu foco pode se voltar para outras coisas. Tem compromisso? Nesse caso, dê atenção para o par e não fique tão ocupada com o trabalho à noite.

Libra

Segundou, Libra, e a sua perspicácia tem tudo para indicar a melhor saída para cada situação hoje, inclusive no trabalho. Mudanças não estão descartadas, inclusive no emprego, mas é um ótimo momento para quem está procurando uma nova vaga. Os encerramentos são necessários para abrir caminho para novas oportunidades. Logo cedo, o astral pode fechar nas amizades e há risco de briga séria. À noite, a Lua se muda para Gêmeos e deixa tudo mais animado. O seu otimismo será contagiante! Mostre bom humor para se destacar na paquera e dar um chega pra lá na solidão. O astral também fica mais gostoso e animado no romance. Se joga!

Escorpião

Logo cedo, pode pintar atrito nas relações com colegas se estão disputando promoção ou aumento. Mas o astral melhora ao longo do dia e sua estrela vai brilhar na interação com os colegas. Uma parceria ou sociedade tem boas chances de se tornar um sucesso. Aproveite a segunda para adiantar tudo o que precisa ser feito em equipe ou que depende da colaboração de outras pessoas. A entrada da Lua em Gêmeos à noite reforça a sua intuição. Você e o mozão podem viver momentos intensos. Uma química de milhões vai movimentar a vida amorosa hoje! A paquera também pode surpreender, mas talvez tenha que lidar com um ex pedindo uma nova chance.

Sagitário

A saúde pode exigir um pouco mais de atenção da sua parte logo cedo, ainda mais se enfiou o pé na jaca ontem ou exagerou na comida. Preste atenção aos sinais que o seu corpo envia e procure se cuide melhor. Apesar do dia de folga, algumas tarefas podem exigir atenção, inclusive em casa. Pode ser uma boa ideia adiantar algumas coisas para começar a semana com mais leveza e sem tanta pressão. Só evite cobrar demais de si mesmo porque há risco de se sobrecarregar agora. Se está de olho em alguém, talvez precise de um pouco mais de paciência. A rotina vai dar as caras agora e pode deixar o romance meio morno, mas isso não precisa virar um problema.

