Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 29/10/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

Bem diferente de ontem, hoje as coisas devem fluir que é uma maravilha e suas ambições vão ganhar um belo impulso. A Lua desembarca no ponto mais alto do seu Horóscopo, destacando seu jeito batalhador, focado e competente. A meta é melhorar de vida e você não vai economizar dedicação para alcançar o que vem perseguindo. De quebra, há boas chances de incrementar seus recursos graças ao seu desempenho profissional e às boas ideias que devem surgir. Liguese nas oportunidades e administre bem seu tempo, pois você estará com a faca e o queijo nas mãos para reforçar sua renda e progredir. As relações pessoais e afetivas vão ficar mais movimentadas à noite, mas não deve faltar sintonia nem harmonia com seus queridos.

Aquário

Se depender do céu, hoje você vai se sentir mais livre, leve e solta, minha consagrada! A Lua muda de posição no Zodíaco, enaltece sua inteligência e promete good news no trabalho, mas dá um incentivo especial para tirar os dois pés da rotina. Pode esperar boas energias em viagem, passeio ou em atividades novas que queira começar. Não vai faltar incentivo astral para você se envolver com o que te dá prazer, principalmente as coisas diferentonas que o seu signo tanto gosta. Seus planos têm tudo para dar certo e o roteiro também pode incluir as melhores companhias, já o astral vai ficar blindado com o mozão. Se está free, há belas chances de conhecer alguém que pode ser a capa do seu celular.

Peixes

A Lua troca de posição no Zodíaco e não faz aspectos no céu, mas traz energias transformadoras e convida a focar no que realmente importa na sua vida. Você vai reconhecer quem faz diferença em seu mundinho e saberá dar valor às pessoas que somam contigo. O momento é indicado para aprofundar as amizades verdadeiras e os amores leais. O romance tende a ficar mais intenso e a intimidade será a cereja do bolo. Se está na solteirice, pode se interessar por alguém que esbanja charme e seducência na pista. No trabalho, sua concentração aumenta e você deve render bastante em atividades que exigem pesquisa e investigação. Sua intuição também estará mais poderosa, sinal de que pode farejar oportunidades vantajosas ao realizar compras, trocas ou negociações.

Áries

Seu jeito estará bem mais solícito, gentil e sociável por obra e graça da Lua, que hoje ingressa em Libra, seu signo oposto e complementar. Além de voltar as atenções para os relacionamentos, você também vai dar mais valor à harmonia, ao equilíbrio e tende a deixar as arianices típicas de lado. Os interesses alheios vão pesar na sua balança e você terá mais boa vontade para cooperar e somar forças com quem convive e trabalha. O momento é ideal para investir em alianças, acordos e parcerias bem sucedidas podem ser feitas. Agora, as vibes mais generosas devem surgir no romance e são grandes as chances de assumir compromisso firme. O amor está no ar e o desejo de se amarrar vai guiar suas escolhas.

Touro

Hoje o clima tá mais maneiro e a terça deve ser bem mais tranquila, tourinha! Os assuntos do cotidiano e os interesses de trabalho podem se impor, mas você contará com muita desenvoltura e tem mais é que se valer dos seus dons criativos para se destacar em suas tarefas. Explore seus talentos e invista nas atividades que faz com toda confiança, pois deve brilhar ainda mais no serviço. De quebra, a Lua libriana vai realçar seu bom gosto e senso estético, favorecendo os cuidados com a aparência, o corpo e o visual. Bpra caprichar na produção, pois além de elevar sua autoestima, você também vai marcar mais presença na pista. Paquera com colega tem tudo para decolar. No romance, não faltará boa vontade para cooperar com o xodozinho.

Gêmeos

Hoje sim, tudo vai fluir do jeitinho que você espera e as boas energias vão reinar na sua vida, meu cristalzinho! Com a Lua em seu paraíso, seus dons criativos estarão tinindo nesta terça e você vai colocar a marca do seu talento em tudo o que fizer, principalmente no trabalho. Além de brilhar em suas atividades, você também pode tirar a sorte grande em jogos, apostas e rifas. Isso sem falar que surpresas incríveis podem rolar nas paqueras, pois o amor será o maior beneficiado pelas vibes astrais e muitas alegrias estão previstas na pista. Se está de olho em alguém, o sinal estará verdinho para exibir seus encantos e impressionar o crush. Astral mais leve, descontraído e prazeroso com o xodó.

Câncer

Os assuntos familiares e os interesses domésticos estarão em evidência e tudo indica que você vai dar o seu melhor, caranguejinha! Os parentes, as pessoas próximas e o xodó vão receber mais atenção e seu jeito estará ainda mais dedicado com todos. Se a sua casa precisa de uma repaginada na decoração, aproveite as vibes que a Lua manda do céu, pois serão propícias para embelezar seu cantinho. No trabalho, é hora de explorar a experiência que acumula para se destacar mais. Quem exerce alguma atividade em home office ou tem liberdade de horário deve render bastante hoje. Na paixão, a saudade pode bater forte, mas se a ideia é reatar com um ex que já aprontou antes, talvez seja melhor buscar um love em outra direção.

Leão

Se depender da Lua, pode se preparar para brilhar, leãozinho! Hoje você vai dar um show de comunicação e simpatia em todo tipo de contato e o sucesso tá garantido nos assuntos pessoais, profissionais e amorosos. Esbanjando gentileza, criatividade e ideias férteis, saberá convencer os outros com facilidade no trabalho, pode ampliar sua clientela e se destacar ainda mais em tudo o que fizer. Deve se dar muito bem com atividades que envolvam comércio, mídias sociais, divulgação e marketing. Agora, as maiores surpresinhas podem rolar nas amizades e paqueras: vai ter chuva de likes nas redes e você deve arrasar em encontros virtuais ou presenciais. Invista alto em seus interesses afetivos, pois o caminho estará aberto para arrebatar corações com seu charme e boa lábia.

Virgem

Mês quase terminando e os boletos vão se acumulando, consagrada? Esquenta não porque se depender das energias da Lua, hoje você vai contar com boas chances de encher o bolso. Ela ingressa em sua Casa da Fortuna nesta quarta e embora não faça aspectos com outros astros vai mandar um belo incentivo para os seus interesses materiais. Oportunidades para faturar não vão faltar ao longo do dia e quem explorar os próprios talentos tem tudo para sair no lucro. Há possibilidade de ampliar os ganhos através de encomendas, atividades que pode tocar nas horas de folga ou fazendo coisas que sabe e domina. Nas relações pessoais e amorosas, o período deve ser de estabilidade, só não deixe o ciuminho passar do ponto, valeu?

Libra

Querendo notícias boas, librinha? Hoje tem e não são boas, são gloriosas! A Lua entra em seu signo na primeira hora do dia e traz vibes maravilindas para todos os assuntos da sua vida. As coisas vão fluir que é uma beleza e com muito mais leveza nesta terça e você vai contar com as principais qualidades do seu signo para se destacar, lacrar e lucrar. Com seus talentos tinindo, deve mandar muito bem no trabalho, terá mil ideias para incrementar seus ganhos e o que é melhor: vai esbanjar charme, simpatia e carisma. É claro que com tantos trunfos, você vai assumir o comando e a liderança, brilhando nas relações pessoais, no romance e nos contatinhos. Vai ter crush disputando sua atenção na pista.

Escorpião

O cenário tá bem mais sussa nesta terça, só que a Lua começa a agir em seu inferno astral e isso significa que seu lado introvertido e desconfiado pode vir à tona. A vontade de ficar na sua tende a aumentar e talvez você se sinta melhor se puder trabalhar e fazer as suas coisas em ambientes mais calmos, isolados e silenciosos. Interesses que dizem respeito à sua individualidade e intimidade ganham importância, mas as relações pessoais e o amor podem deixar a desejar. Se está na solteirice e quer se envolver, terá que se empenhar mais para descontrair e se soltar, pois a timidez pode minar as paqueras. Quem tem romance firme vai dar mais valor à privacidade e segurança emocional no convívio com o love.

Sagitário

Hoje a Lua muda de cenário e esparrama vibes harmoniosas que vão iluminar sua vida social e suas relações em geral, Sagita! As amizades vão ocupar papel de destaque e você pode resolver assuntos importantes com o apoio das pessoas que estima, admira e confia. Aproveite os bons estímulos que vão reinar nas atividades em grupos e equipes, pois o sucesso tá garantido ao somar energias com quem convive e trabalha. Projetos e ideais nos quais vem investindo sua energia vão receber um bom impulso nesta terça-feira, agora, é nos contatinhos que as maiores alegrias devem pintar. Pode esperar enxurrada de likes nas redes e muita paquera em encontros com a galera. No romance, um clima de companheirismo e união vai dar as cartas.

