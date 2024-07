Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/07/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

Cuidado com briga ou desentendimento com o mozão logo cedo, Caprica, porque esta terça começa um pouco tensa. No trabalho, foque em encerrar tudo que estiver pela metade e aproveite pra se livrar do que não tem mais utilidade, seja na carreira ou na vida pessoal. O astral melhora à tarde com a entrada da Lua em Virgem, que promete turbinar a sua curiosidade e favorecer os estudos. Sua habilidade para se entender com os outros cresce e você pode usar isso tanto na vida profissional quanto na área amorosa, minha consagrada. O céu promete animar a conquista, mas você precisa agir também. Há sinal de bom humor e animação no romance. É só comemorar!



Aquário

Esta terça favorece parcerias, início de uma sociedade e trabalho em equipe, Aquário. Logo cedo, porém, pode ser complicado manter a paz com as pessoas ao redor, especialmente em casa. Mas agir com paciência e boa vontade será o caminho para finalizar tudo o que for necessário, então não adianta reclamar. A Lua desembarca em Virgem à tarde e avisa que as mudanças contam com ótimas energias, seja no trabalho, em casa ou na vida pessoal. Seu poder de sedução cresce e você estará irresistível, inclusive na paquera. Uma química de milhões anima a área amorosa! Tire proveito dessa paixão toda se quiser deixar o mozão derretido e ainda mais apaixonado.



Peixes

Seu lado comunicativo ganha destaque pela manhã, Peixes, mas talvez não seja de maneira positiva, já que há risco de perder o foco no trabalho se ficar de conversinha durante o expediente. Faça um esforço para colocar as mãos na massa e mergulhar nas tarefas se quiser deixar tudo em ordem rapidinho. A entrada da Lua em Virgem depois do almoço favorece os relacionamentos, inclusive a convivência com os colegas. Aproveite para finalizar tarefas que precisam da colaboração dos outros. Vai ser divertido reunir pessoas queridas, relaxar, paquerar mais e conhecer gente nova. Tem compromisso? Tudo indica que o romance estará protegido a partir de agora.



Áries

Esta manhã pede um pouco mais de cautela nas finanças se quiser fugir de prejuízo e evitar uma chuva de boletos lá na frente, bebê. Coloque os pés na realidade e fuja de ciladas, inclusive no trabalho. Ainda bem que o astral melhora à tarde com a entrada da Lua em Virgem, que envia uma boa dose de perseverança para você mergulhar no serviço e correr atrás de lucros concretos. Agir com mais disciplina será o segredo para colocar tudo em dia e alcançar seus objetivos. Se já tem compromisso, mostre seu lado romântico e tente fugir da rotina à noite. Suas chances de fisgar aquele crush especial são maiores pela manhã, então não enrole para fazer contato.



Touro

Pode rolar torta de climão logo cedo com a família se você não tiver cuidado. No trabalho, seu desafio é ser mais flexível, mesmo que não concorde com alguns pontos de vista ou atitudes de outras pessoas. Bater de frente não adianta, então foque nas tarefas e coloque sua energia em algo mais produtivo: até seu humor vai melhorar, Touro. À tarde, a Lua chega ao seu paraíso astral e garante criatividade, boas ideias e até uma dose extra de sorte para você cuidar dos seus projetos! O astral será mais do que favorável para arrasar na conquista e chegar junto no seu alvo. O romantismo contagia a vida a dois, que também fica mais descontraída e animada.



Gêmeos

Você tem facilidade para se comunicar com todo mundo, geminilover, mas talvez isso não seja lá muito positivo logo cedo. É que há risco de faltar diplomacia e sobrar fofocas, o que pode virar um problemão mais tarde. Controle a sua impaciência, principalmente no trabalho, e cuide de uma tarefa de cada vez para evitar distrações. Ainda bem que as coisas melhoram à tarde, quando seu lado prático entra em cena graças à chegada da Lua em Virgem. A paquera pode surpreender pela manhã, desde que não deixe que boatos e gente fofoqueira atrapalhem uma conquista. Seu lado caseiro e protetor tem tudo para crescer à noite, mas o ciúme também dá as caras.



Câncer

Tudo o que envolva as suas posses segue em destaque nesta terça, meu cristalzinho, mas logo cedo o céu anuncia alguns perrengues pelo caminho. Vale a pena traçar metas mais ambiciosas e cultivar sonhos grandiosos, mas sem exagerar no impulso consumista pra não estourar o orçamento. A boa notícia é que a Lua brilha em Virgem à tarde, enviando as melhores energias para você trocar ideias e se comunicar com mais clareza. Aos poucos, tudo entra nos eixos. E, no que depender dos astros, você está com a faca e o queijo na mão para brilhar na paquera. Aproveite para movimentar o romance, colocar a conversa em dia com o par e esclarecer qualquer mal–entendido.



Leão

Logo cedo, será preciso ceder em algumas coisas se quiser manter a harmonia com as pessoas ao redor. Exigir que tudo seja feito do seu jeito pode acabar em confusão, tanto em casa quanto no trabalho. Faça um esforço para não bater de frente com a chefia, evite levar as críticas para o lado pessoal e mantenha o foco nas tarefas. As coisas melhoram à tarde e você pode descobrir novas maneiras de encher o bolso, Leão. Só não fique esperando o dinheiro cair do céu: bote as mãos na massa! Se quer ter sucesso na conquista e se aproximar do crush, controle a possessividade. O ciúme também vai fazer hora extra no romance, mas as finanças do casal contam com boas energias.



Virgem

O dia começa um pouco tenso, meu cristalzinho, e você vai precisar de atenção extra nos estudos. Trabalhar a sós pode ser a melhor pedida, já que não será fácil controlar a impaciência e há risco de sair por aí dizendo tudo o que pensa, sem nenhum filtro. Ainda bem que a Lua desembarca em seu signo à tarde, reforçando sua confiança na hora de resolver qualquer perrengue que pintar pela frente. Vale reservar um tempo para se divertir à noite, mostrar todo o seu charme e tomar a iniciativa para se aproximar de alguém que é o seu número. Deixe a insegurança de lado, mostre seu jeitinho encantador e já será o suficiente para deixar o mozão babando na sua.



Libra

Há sinal de tensão em seus relacionamentos logo cedo, principalmente nas amizades. Pra evitar problemas, fique longe das redes sociais pela manhã e espere a raiva esfriar antes de tomar uma atitude mais drástica. A boa notícia é que o astral melhora aos poucos e você pode se concentrar nas tarefas que vão surgir pela frente. À tarde, priorize as tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada e ouça a sua intuição, que ganha destaque com a chegada da Lua ao seu inferno astral. Reforce a confiança com o mozão e não dê espaço para mal–entendidos, assim, tudo corre sem problema. Se está a fim de alguém, guarde segredo e tente se aproximar devagar.



Escorpião

A vida profissional segue em destaque e você vai lutar muito para conquistar o que deseja nesta terça, Escorpião! Mas podem surgir desafios pelo caminho, especialmente ao lidar com outras pessoas, porque a concorrência não será fácil. Ainda bem que o espírito de equipe cresce à tarde no trabalho e você conta com ajuda extra pra colocar o serviço em dia. Também dá tempo de voltar às boas se brigou com alguém próximo ou muito querido. Pode esperar muita diversão com a galera a partir de agora e, se o seu coração está vago, pode até embarcar em uma amizade colorida. O romance fica mais gostoso e a sintonia com quem ama tem tudo para crescer.



Sagitário

Seu maior desafio no trabalho será manter os pés no chão e fazer planos realistas logo cedo. Redobre a atenção nas tarefas de rotina e no contato com clientes e pessoas de fora, Sagita. Ainda bem que as coisas vão melhorando aos poucos e você conta com good vibes para focar em projetos mais ambiciosos à tarde. Tire proveito disso no serviço e coloque as mãos na massa, porque nada vai cair de brinde no seu colo. A sua popularidade fica mais evidente à noite e, se está de olho em alguém, use isso para causar impacto e prender o interesse do seu alvo. Você e o par podem conversar sobre planos a longo prazo para a vida a dois. É hora de sonhar alto!





































