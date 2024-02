Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo (19/02)

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:



Capricórnio

Com a entrada do Sol em Peixes, você começa a semana dando um show em tudo o que envolver comunicação, Caprica. No trabalho, embora possam surgir mil e uma tarefas pelo caminho, você vai contar com raciocínio rápido e muita agilidade para dar conta do desafio, bebê. A Lua brilha em Câncer nesta madrugada e envia as melhores energias para os relacionamentos, sinal de que você tem tudo para se entender bem com os colegas e com as pessoas mais próximas. Se já tem alguém em vista, a boa notícia é que a Lua vai dar aquela força pra você emplacar um novo romance. Com o mozão, pode esperar um astral mais descontraído e uma dose extra de romantismo.

Aquário

O Sol vai brilhar em Peixes a partir de hoje e promete dar uma força para as questões ligadas a dinheiro. Mas a possessividade também cresce e talvez você tenha dificuldade para dividir ou emprestar o que é seu. No trabalho, a energia favorável da Lua ajuda a mergulhar nas tarefas com muito foco, Aquário! É verdade que o serviço tem tudo para aumentar também, mas você dará conta de qualquer coisa que cair no seu colo. À noite, um clima sossegado pode marcar os momentos com o seu xodó, mas a relação também fica mais sólida. Tem algum contatinho em vista? Talvez seja preciso paciência extra para se aproximar porque a paquera anda meio parada.

Peixes

Segundou com força, Peixes, e a entrada do Sol em seu signo nesta madrugada traz um ânimo novo para encarar a vida, bebê! Você vai sentir a sua energia renovada e não terá problema para cuidar de tudo o que exigir a sua atenção, inclusive no trabalho. E com a Lua iluminando seu paraíso astral a partir de agora, a sorte também vai sorrir para você. Faça uma fezinha! Criatividade e alto–astral ajudam você a tirar de letra qualquer tarefa, mas também melhoram a convivência com todo mundo ao seu redor. Se está na pista, pode se preparar para fazer o maior sucesso com os contatinhos! Altas doses de romantismo e muito carinho aquecem os momentos a dois.

Áries

Nessa madrugada, o Sol passa a infernizar o seu signo e pode diminuir seu pique nos próximos dias. Mas também traz um lado positivo, pois o período é favorável para você repensar atitudes e valores que adotou nos últimos tempos e fazer as correções que achar necessárias, Áries. Esconder suas intenções e agir discretamente pode ser uma ótima estratégia no trabalho. Com a Lua em Câncer, trabalhos e serviços ligados ao lar contam com as melhores energias e ajudam você a encher o bolso. Talvez seja mais confortável apostar em um programa caseiro com o mozão. Se está na pista, escolha o seu alvo com cuidado e não confie demais em qualquer um.

Touro

Segundou, bebê, e a semana começa cheia de novidades no céu! Nesta madrugada, a Lua entra em Câncer e o Sol se muda para Peixes, enviando vibes maravilindas para as comunicações e as amizades. Você vai mostrar mais segurança para sair da sua zona de conforto e desbravar novos horizontes, ainda mais se contar com o apoio da galera. No trabalho, sua habilidade para se expressar está on e uma boa conversa pode abrir novas portas para a sua vida profissional. Tá na pista? Vai ser difícil alguém resistir ao seu charme, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Se já encontrou o mozão, a sintonia entre vocês será de causar inveja em qualquer um.

Gêmeos

Com o Sol de mudança para Peixes nessa madrugada, a sua vida profissional conta com uma energia muito poderosa nos próximos dias! Você vai se importar mais com a sua imagem e fará o possível para ver os seus esforços sendo reconhecidos, e isso vale tanto para a vida pessoal quanto para as relações de trabalho. Mas não perca o foco nas tarefas nem fique sonhando acordado, Gêmeos, porque devem surgir ótimas oportunidades de engordar a sua conta bancária também! A dois, seu lado possessivo vêm à tona e será preciso cuidado para não sufocar o mozão. Pode fazer contatinhos novos ao longo do dia, ainda mais se tirar proveito da sua popularidade.

Câncer

Segundou, Câncer, e a Lua brilhando no seu signo reforça suas habilidades para correr atrás das metas que traçou! E com o Sol em Peixes agora, sua curiosidade fica on e pode se destacar nos estudos, começar um novo curso, viajar, matar a saudade de quem está longe… Quem trabalha em uma área ligada a educação, justiça ou viagens vai nadar de braçadas nos próximos dias. Vale se planejar para visitar alguém que mora longe ou matar a saudade através das redes sociais. As estrelas enviam altas doses de carinho, romantismo e diversão para você curtir juntinho com quem ama. Seu bom humor e descontração terão papel importante na conquista.

Leão

A semana começa com fortes emoções, Leão, graças à entrada do Sol em Peixes, sinalizando transformações profundas nos próximos dias. É um bom momento para entrar em contato com as suas emoções, investir seu tempo em autoconhecimento e colocar em prática algumas mudanças que vinha adiando. E com a Lua de mudança para o seu inferno astral, ficar no seu canto pode ser a melhor pedida para dar conta do serviço sem chamar tanta atenção. Descansar pode ser uma boa se precisa se livrar do estresse. Clima de mistério pode animar as coisas na conquista à noite. Uma química de milhões com o par ajuda a colocar fogo nos momentos de intimidade.

Virgem

Logo cedo, o Sol envia as melhores vibes para os relacionamentos e você pode tirar vantagem disso no trabalho. É um bom momento para investir em parceria ou sociedade com pessoas próximas, inclusive com colegas que têm os mesmos objetivos que você no serviço. O astral também melhora com a Lua brilhando em Câncer, sinal de que você vai acreditar mais nos seus sonhos e lutar com umas e dentes para transformá–los em realidade! À noite, vai ser um alívio deixar as preocupações de lado, se encontrar com os amigos e finalmente relaxar. A galera pode ter papel importante na conquista. Com o mozão, a sintonia cresce e a relação fica blindada!

Libra

As estrelas vão ajudar você a manter o foco no serviço hoje! A Lua está de mudança para Câncer e o Sol brilha em Peixes nessa madrugada, por isso, você começa a semana com muito pique para cuidar das tarefas de rotina e, de quebra, correr atrás do reconhecimento que merece. Tudo indica que vai chover serviço no seu colo, mas a sua produtividade pode surpreender de maneira muito positiva. A dois, assuntos mais sérios ganham destaque à noite. Aproveite o astral para planejar o futuro ao lado do xodó. Se não tem compromisso ainda, vai sonhar com algo mais sólido e talvez não se interesse por um lance passageiro.

Escorpião

A semana começa animada e trago boas notícias, Escorpião! O Sol está de mudança para o seu paraíso astral e você conta com uma dose extra de sorte a partir de agora. Vale a pena fazer uma fezinha! No trabalho, criatividade e boas ideias serão seus trunfos para brilhar, sem falar que também vai achar mais tranquilo agir em equipe, algo que nem sempre é fácil para o seu signo. A entrada da Lua em Câncer destaca seu desejo por aventuras e novidades, e isso vale para todas as áreas. A conquista pode surpreender à noite e nem a distância vai atrapalhar. O astral não poderia ser mais perfeito para o romance, e vocês dois vão se encaixar às mil maravilhas.

Sagitário

Pode se preparar para algumas mudanças e surpresas que devem surgir pela frente. A Lua entra em Câncer nesta madrugada e avisa que será preciso jogo de cintura e flexibilidade para se adaptar a um ou outro imprevisto. A boa notícia é que, se depender das estrelas, tudo vai se resolver de uma maneira melhor do que você estava esperando. O Sol destaca seu lado caseiro e o apego às suas raízes nos próximos dias. Seja com o amor da sua vida ou com um ficante, o desejo tem tudo para crescer à noite e incendiar os momentos de intimidade. Um lance recente pode evoluir para algo sério se usar toda a sua seducência. Confia!

