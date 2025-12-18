Menu
Hospital do Câncer realiza bazar com mais de 20 mil itens na próxima semana

Ação acontece na terça-feira, das 8h às 18, com produtos doados pela Receita Federal

18 dezembro 2025 - 17h55Taynara Menezes
Hospital de Câncer Alfredo AbrãoHospital de Câncer Alfredo Abrão   (Foto: Divulgação)
Dr Canela

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) realizará no dia 23 de dezembro, das 8h às 18h, o segundo Bazar do Bem – Solidariedade que Salva Vidas. Serão mais de 20 mil itens novos, com preços abaixo do mercado, entre celulares, roupas, perfumes, acessórios e eletrônicos, todos oriundos de doações da Receita Federal de Ponta Porã, por meio do Programa Cidadania Fiscal.

O bazar acontecerá nas dependências do hospital, localizado na Rua Marechal Rondon, 1053, com opções de pagamento em Pix, dinheiro, débito e crédito.

Toda a renda arrecadada será destinada à construção do bunker que abrigará o novo Acelerador Linear de última geração, equipamento para a realização de radioterapia em pacientes oncológicos. A tecnologia trará mais precisão, segurança, qualidade e agilidade aos tratamentos, ampliando as chances de cura e qualidade de vida.

Para a Presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles, o momento é decisivo para que o hospital avance mais uma etapa fundamental. “A construção do bunker é prioridade. Abrigará este equipamento que simboliza um marco histórico para a oncologia no Estado e um grande bem para nossos pacientes. Cada contribuição, cada compra realizada no bazar, se transforma em esperança, em mais chances de tratamento e em vidas salvas”, destacou.

 

