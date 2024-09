Hospital Regional abre vagas para programas de residência em Campo Grande

A Funsau/MS (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul), responsável por cuidar do Hospital Regional, está com 11 processos seletivos em aberto para preenchimento de vagas em programas de residência Médica, Multiprofissional e Uniprofissional da unidade de saúde.

Para o Programa de Residência Médica 2025 estão sendo ofertadas 33 vagas para acesso direto, discriminadas nas seguintes especialidades: Anestesiologia (2), Clínica Médica (7), Cirurgia Geral (5), Ginecologia e Obstetrícia (4), Medicina Intensiva (3), Neurologia (2) e Pediatria (10). Com pré-requisito estão disponíveis dez vagas: Cardiologia (4), Coloproctologia (1), Gastroenterologia (2) e Nefrologia (3).

As inscrições para a residência médica iniciaram nesta quinta-feira, 5 de setembro, e seguem até dia 18 de setembro de 2024, e são feitas exclusivamente pelo site da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), pelo endereço www.amrigs.org.br ou www.amms.com.br.

Já o Programa de Residência Multiprofissional e Uniprofissional 2025 ofertam 20 vagas em diversas áreas e três áreas de concentração, como mostra a tabela abaixo.

O período de inscrições para o Programa de Residência Multiprofissional e Uniprofissional 2025 iniciou no dia 26 de agosto de 2024 e segue até 10 de setembro de 2024. As inscrições deverão ser realizadas através da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), exclusivamente pelo site www.fundatec.org.br.

Confira os editais:

