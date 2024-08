Ícone do São Julião, irmã Silvia recebe prêmio Zilda Arns

Nesta segunda-feira (19), o Hospital São Julião irá comemorar seu aniversário e a chegada da Ir. Silvia Vecellio ao hospital, entregar prêmios, troféus e receber os novos associados eleitos em julho deste ano. O evento está previso para acontecer a partir das 8h30 no Centro de Convenções Günter Hans, em Campo Grande.

Um ícone dentro do hospital, no mês de agosto faz 60 anos que a Ir. Silvia Vecellio chegou ao São Julião, quando o local funcionava apenas como uma área de isolamento para pessoas atingidas pela hanseníase. No começo, ela e uma amiga religiosa, Ir. Maria Ponti, começaram levar donativos aos pacientes. Posteriormente, a irmã trabalhou com o apoio de benfeitores para conseguir transformar a realidade sanitária, social e física do São Julião.

Em junho de 2024, ela recebeu o Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa. A condecoração é concedida pela Câmara Federal, sendo que a indicação de seu nome foi feita pelo deputado federal Geraldo Resende. Porém, como ela não pode comparecer a Câmara para receber a premiação, o deputado virá para o evento, realizar a entrega do prêmio a ela.

O evento irá ainda receber os novos associados, além dos que fazem parte da Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos. Os 31 novos membros foram eleitos em julho deste ano. Agora, a AARH, conta com 74 participantes.

Além disso, dez colaboradores do Hospital, todos com mais de 30 anos de trabalho e que estiveram próximos à Ir. Silvia durante seu tempo à frente da diretoria executiva da instituição, irão receber o Troféu Hospital São Julião.

