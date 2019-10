Imasul foca em planejamento estratégico e modernidade para o MS

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), órgão ambiental do Estado vinculado à Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), em comemoração ao seu 40º aniversário, elabora o Planejamento Estratégico que vai orientar suas ações até 2024.

O Planejamento Estratégico 2019-2024 foi apresentado na manhã desta segunda-feira (21), em reunião no auditório Shirley Palmeira, do Imasul, com as presenças dos secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck e Ricardo Senna, titular e adjunto da Semagro, além do superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta; diretores, gerentes e servidores do Imasul.

O diretor-presidente do Imasul, André Borges falou sobre as expectativas para o projeto. “Nossa meta é que o cidadão sul-mato-grossense enxergue no Imasul um aliado na garantia do desenvolvimento sustentável do Estado; que tenha a tranquilidade de beber a água da torneira, de consumir um produto porque confia no trabalho do técnico que atesta a qualidade”, afirmou.

Verruck parabenizou os servidores do Imasul, e destacou o serviço de excelência que o instituto vem prestando, o que foi atestado no Ranking de Competitividade 2019, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) divulgado na semana passada, em São Paulo.

O secretário salientou que “planejamento estratégico se faz com liderança”, cabendo ao presidente do Imasul conduzir suas ações diárias com base no que foi estabelecido. “A sociedade quer que a gente conserve, aumente a eficiência de nossas ações cada vez gastando menos recursos financeiros e menos gente, portanto temos que adotar cada vez mais tecnologia. O Imasul está alinhado com o que pensa o governo para Mato Grosso do Sul e estamos juntos para cumprir o que foi planejado”, completou Verruck.

Na visão do secretário Eduardo Riedel, o Planejamento trará os resultados esperados. “Tem que representar o DNA, a alma do conjunto, senão não faz sentido”. O secretário frisou que o governo tem apoiado a elaboração de planejamento estratégico somente naqueles órgãos em que se percebe o envolvimento da equipe na sua elaboração e no cumprimento do que for estabelecido. “Isso percebemos no Imasul.”

A modernização dos serviços públicos é a prioridade do governo. Riedel revelou que nos próximos dias será lançado um aplicativo para smartphone – o MS Digital – em que os cidadãos poderão acessar 49 serviços, incluindo a emissão da Carteira de Pesca do Imasul. “Essa transformação é para acompanhar a mudança por que passou a sociedade nos últimos 10 anos” finalizou Riedel.

