Inscrições para vagas para call center da Multi Energisa vão até 31 de julho

Os interessados nas oportunidades para atendente de call center da Multi, marca do Grupo Energisa, têm até dia 31 de julho para se candidatar a uma das 75 vagas anunciadas em Campo Grande.

Através da página de carreiras da Energisa na plataforma Gupy , os candidatos pode acessar informações detalhadas sobre as vagas, que também são destinadas a pessoas com deficiência. Durante a jornada do processo de seleção, a comunicação será via e-mail ou por telefone.

Entre os pré-requisitos a empresa pede ensino médio completo, conhecimentos em informática, habilidade em digitação e comunicação eficaz.

Benefícios

Os benefícios profissionais incluem planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale-alimentação ou refeição, auxílio-creche e participação nos lucros e resultados. Além disso, programas de qualidade de vida como o Wellhub (antigo Gympass) demonstram o compromisso da empresa com o bem-estar e desenvolvimento integral de seus funcionários.

