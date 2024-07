Instabilidade: aplicativo do Bradesco fica fora do ar e usuários reclamam

O aplicativo do Bradesco apresentava instabilidade nesta segunda-feira (15). Com falha de login e sem conseguir completar operações no internet banking, clientes do banco reclamavam nas redes sociais.

O site Downdetector, que acusa problemas em canais digitais, apontava pelo menos 618 reclamações feitas até às 11h53.

O Bradesco informou que o aplicativo tinha apresentado "momentos de intermitência" durante a manhã, mas que a situação já foi regularizada. "Todos os serviços funcionam normalmente", disse o banco em posicionamento oficial.

Nas redes sociais, vários clientes do banco reclamavam do aplicativo. Para aqueles que marcavam o perfil do Bradesco em suas publicações no X (antigo Twitter), a instituição mandava uma resposta padrão, pedindo que uma nova tentativa fosse feita mais tarde.

