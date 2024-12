Instagram apresenta instabilidade nesta sexta-feira

O Instagram apresenta instabilidade em sua plataforma desde a noite de ontem (5), e usuários encheram o Twitter (X) com reclamações.

Através do Downdetector, site especializado em monitoramento de falhas em aplicativos, a queda do Instagram começou na noite de ontem registrou diversas notificações, 552 ao todo. As maiores reclamações foram sobre o aplicativo móvel (73%).

A conexão com o servidor foi a segunda maior reclamação, seguida de problemas com a linha do tempo.

Problema percorreu pela madrugada e às 7h da manhã desta sexta, reclamações atingiram o pico de 487 registros.

