JD1TV: Comida italiana e chopp geladinho são opções de "date" para casais

O Ítalo, Pasta e Pizza, aguarda os casais neste Dia dos Namorados com uma promoção. Cada pessoa pode escolher uma opção de entrada, prato principal e sobremesa do cardápio especial, saindo a R$ 350 tudo. As bebidas não estão inclusas no valor promocional, mas o cardápio estará disponível. A música ficará por conta do saxofonista Marcos Gonçalves.

Já na Choperia do Lugui, unidade da Avenida Eduardo Elias Zahran, um cardápio especial - com entrada, prato principal e sobremesa - foi criado para a data comemorativa. Além das promoções tradicionais da casa, como chopp e caipirinha em dobro. E terá apresentações da pianista Simone Mendes, e do cantor e compositor Rolf.

Para fazer a reserva no Ítalo, basta entrar em contato pelo telefone (67) 99917-7788, ou pelo instagram @italopastaepizza, e na Choperia do Lugui o telefone é (67) 99232-5995, ou também pela página na rede social @choperiadoluguizahran.cg.

Confira:

