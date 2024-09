IMAGENS FORTES - JD1TV: Gatos são envenenados no São Francisco e gera revolta

Um envenenamento de gatos revoltou protetoras que cuidavam dos pets abandonados, em Campo Grande. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (4), quando foram surpreendidos com a morte de 7 animais.

Os felinos vivem em uma casa abandonada no bairro São Francisco, onde alguns protetores se reuniram para cuidar de uma colônia de gatos, há 4 anos. Desde então, 38 gatos recebiam cuidados diariamente.

"Desse número, 7 encontramos mortos nesta manhã. Ainda não sabemos se mais algum morreu envenenado também, porque é natural eles se esconderem em caso de dor e estranheza no corpo. Vamos ter mais precisão se mais algum animal morreu, mais pra frente, infelizmente", informou superintendente de Proteção Animal do governo do Estado, Carlos Eduardo Rodrigues.

Denúncia

As protetoras já procuraram a polícia e fizeram boletim de ocorrência com a denúncia. Elas também pedem apoio para a divulgação do crime para que o responsável seja punido. Veja:

