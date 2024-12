JD1TV: 'kabum!' Coxinha explode e deixa homem com queimaduras no rosto

Uma coxinha de frango explodiu e deixou um homem com queimaduras no rosto em um bar de Curitiba, no Paraná. O caso aconteceu na última sexta-feira (13).

Conforme as informações do G1, o proprietário do bar contou que o barulho foi alto, parecido com o de um pneu estourando.

"Parecia ser um barulho de pneu estourando [...]. Fiquei em estado de choque vendo a massa grudar no rosto dele, em mim... Parecia uma bomba", lembra Christian de Souza Amaral.

Câmeras de segurança flagraram o momento da explosão. Nas imagens é possível ver que voou massa para todos os lados, ficando espalhados pelo balcão, pia e até no teto.

Christian contou que a coxinha foi feita como de costume, por isso, não sabe dizer por qual motivo ela explodiu. Na hora que foi servida, ainda estava quente.

"A gente já tinha fritado a coxinha e colocamos na estufa. Esse rapaz já estava por ali, era cliente e chegou e falou: 'bonita a coxinha, né?' E pediu uma. Ela estava quentinha ainda, ficou uns cinco minutos mais ou menos ali na estufa e entregamos pra ele", disse.

Os funcionários do bar prestaram os primeiros socorros ao cliente e o instruíram a procurar ajuda médica. No dia seguinte, o homem retornou ao estabelecimento e mostrou que estava bem, apenas com queimaduras superficiais.

Possível motivo - para o g1, a cientista Laura Marise, doutora em biociências e biotecnologia, explicou que um bolsão de ar pode ter se formado na coxinha durante o preparo.

Na hora de fechar a coxinha, ela pode ter sido moldada de uma forma que permitiu que uma pequena quantidade de ar ficasse presa entre o recheio e a massa. Ao ser aquecido durante a fritura, esse ar pode ter expandido, gerando uma pressão interna. A pressão que se formou dentro da coxinha não foi suficiente para romper a massa imediatamente, pois a massa de coxinha, quando feita com farinha de trigo, é bastante forte e possui um bom teor de glúten, o que a torna resistente.

Ao ser mordida, a coxinha liberou a pressão de forma abrupta, o que causou a explosão.

Para evitar incidentes como esse, o cozinheiro curitibano Rui Morschel sugere que, antes de comer, a pessoa pode abrir a coxinha com a mão para o vapor sair e não queimar a boca.

