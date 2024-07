JD1TV: Mulher abandona bebê com bilhete em hospital

Imagens do circuito interno da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, mostram uma mulher entrando com um bebê recém-nascido e saindo da unidade de mãos vazias. A criança foi abandonada no banheiro do prédio, no último domingo (21).

No primeiro ângulo do vídeo, é possível ver a mulher na entrada do hospital segurando o bebê, que está enrolado com fronhas e um moletom.

Já dentro da unidade, ela caminha para o lado esquerdo da imagem, sem passar pelo atendimento. Sete minutos depois, ela é vista deixando a UPA e atravessando a rua, sozinha.

As câmeras também registraram parte do socorro prestado pela equipe médica do hospital. Uma das enfermeiras carrega o bebê, ainda enrolado pelas fronhas, enquanto uma funcionária da limpeza, que teria encontrado a criança no banheiro, leva as mãos à cabeça, aparentemente abalada.

Ao lado do bebê, foi encontrado um bilhete com a frase: “Boa tarde. Por favor, cuidem bem dele e o leve ao médico”.

A criança recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital Municipal. Veja:

Your browser does not support HTML5 video.

O que aconteceu depois

Segundo a prefeitura da cidade, o quadro de saúde da criança é estável, sem intercorrências desde a internação. “No momento, passa por tratamento de antibióticos e a previsão de alta é dentro de 30 dias”, informou por meio de nota nesta quarta-feira (24).

O bebê tem 39 semanas e 5 dias calculada pelo exame físico, divulgou a prefeitura. O Conselho Tutelar da cidader acompanha o caso.

O 6° DP de São Bernardo instaurou inquérito policial. Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que “segue realizando a oitiva dos funcionários do hospital e demais diligências visando à identificando da autora do crime e ao esclarecimento dos fatos”.

Com informações do Metrópoles

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também