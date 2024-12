JD1TV: Poste de luz explode e assusta moradores da Vila Manoel da Costa Lima

Um poste de luz, localizado na Rua São Vicente de Paula, próximo ao cruzamento com a Rua Luiz Freire, no Bairro Vila Manoel da Costa Lima, explodiu durante a manhã desta terça-feira (10).

Conforme o apurado pela reportagem, após o estouro uma leitora do JD1 Notícias conseguiu filmar o poste soltando faíscas, com ‘clarões’ sendo emitidos por conta da energização do local.

Alguns moradores e comerciantes da região saíram para as calçadas para tentar entender o que teria acontecido, já que estavam sem fornecimento de energia.

Confira a nota encaminhada pela Energisa ao JD1 sobre o ocorrido:

A Energisa informa que houve falta de energia registrada às 09h15 causada por um curto circuito. Todos os clientes foram restabelecidos às 09h58 após o defeito ser isolado.

A concessionária orienta que os casos de falta de energia sejam prontamente informados pelos canais digitais para o deslocamento de equipe de manutenção. O atendimento é 24 horas por dia pelo WhatsApp Gisa (gisa.energisa.com.br), aplicativo Energisa On, site www.energisa.com.br e 0800-722-7272.

Assista ao vídeo:

