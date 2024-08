JD1TV: Shopping Campo Grande celebra 35 anos; veja a programação

O Shopping Campo Grande está completando 35 anos em 2024, um empreendimento que cresceu junto com a Capital.

Atualmente, o estabelecimento é o mais tradicional centro comercial de Campo Grande, o segredo para isso é um misto, como afirma a gerente de Marketing do shopping, Gabriella Alves. Segundo ela, a junção da localização, do mix de lojas que atendem todos os tipos de público, o entretenimento familiar, e fácil acesso à população dão ao local esse título.

Para festejar os 35 anos, o Shopping Campo Grande recebeu a exposição imersiva Van Gogh. Mas a celebração não parou por aí. No dia 20 de outubro, terá a Corrida Shopping Campo Grande, nas modalidades caminhada livre/ cãominhada, 2km; corrida kids, até 500m, para crianças entre 5 e 12 anos; e as corridas de 5k, 7k e 12k. Para saber mais, clique aqui.

E em primeira mão, Gabriella anunciou que em meados de setembro, no estacionamento do shopping, terá o Parque Gloob, um parque de infláveis.

