JD1TV: Narcisa se confunde e chama Simone de 'Tablet'

A socialite Narcisa Tamborindeguy protagonizou mais uma gafe, e desta vez, envolvendo a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, durante o lançamento do livro ‘O Voo das Borboletas’, de autoria da sul-mato-grossense.

Convidada para prestigiar o lançamento do livro, Narcisa, que é conhecida por suas inúmeras gafes, cometeu mais uma ao confundir o nome da ministra e chamá-la de ‘Simone Tablet’, sendo rapidamente corrigida logo em seguida.

O vídeo completo, com o erro no nome incluso, foi publicado e acabou viralizando nas redes sociais, com alguns internautas brincando com a pronuncia e relembrando as várias gafes e falas icônicas da socialite, que agora conta com episódio envolvendo a sul-mato-grossense em sua "lista" de memes.

Confira o vídeo:

